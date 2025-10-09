الوادي الجديد تشارك في فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

تشارك محافظة الوادي الجديد في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة حتى 11 أكتوبر الجاري.

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان، إن المشاركة بالمعرض تتم من خلال عرض منتجات متنوعة تمثل الحرف اليدوية الأصيلة التي تتميز بها المحافظة، والتي تم إنتاجها من خلال الورش الحرفية التي يتم تنفيذها لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب في إطار مبادرة "حرفتك.. مهنتك"، ومنها الخوص، الخرز، الزي الواحاتي، الكرناف، الريزن، الكليم والسجاد، والتي تعكس المهارات الإبداعية والاحترافية للمشاركات، وبعض المنتجات الغذائية التي تشتهر بها المحافظة وعلى رأسها البلح، دبس البلح، الزيتون.

وأكدت المحافظة أن معرض "تراثنا" أكبر تجمع إقليمي للصناعات التراثية والحرف اليدوية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.