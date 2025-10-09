محطة دمياط لتداول الحاويات تحصد المركز العاشر عالمياً بمؤشر البنك الدولي

حققت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري و البري و التابعة لوزارة النقل، إنجازًا دوليًا جديدًا ضمن قائمة أفضل 20 محطة حاويات على مستوى العالم، وفقًا لتقرير مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI 2024) الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر 2024.



ويعد هذا الإنجاز بعد أن احتلت المحطة المركز العاشر عالميًا من حيث التطوير والتحسن السنوي خلال عامي (2023– 2024)، بعد تحقيق قفزة استثنائية بلغت (+86.7) نقطة، لترتفع إلى تقييم (-4.1) نقطة في عام 2024، متقدمة على عدد من المحطات العالمية الكبرى قياسا على مؤشر البنك الدولي (Top 20 ports improvement in CPPI 2024/2023 - The Container Port Performance Index 2020 to 2024).



وصرّح العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع رفيق جلال، بأن هذا النجاح يأتي بتوفيق من الله وجهد الزملاء في جميع قطاعات الشركة لما بذلوه من جهد دؤب وعمل متواصل على مدار الساعة وتميز وتمسكهم بالمعايير الدولية في الأداء.. فهم شركاء النجاح وأصحابه، وكذلك يأتي تتويجاً لما تم تنفيذه مؤخراً من مشروعات استراتيجية كبرى شملت: تدعيم وتعميق أرصفة الحاويات وزيادة أطوالها بما يتناسب مع استقبال السفن العملاقة، والتوسع في المساحات التخزينية واستغلال المناطق غير المستغلة بالمحطة، وتطبيق نظام إدارة وتشغيل المحطات" NAVIS N4 "، الأحدث والأكثر استخدامًا عالميًا في تشغيل محطات الحاويات، والاشتراك في منصة" Portchain Connect" العالمية كأول محطة حاويات في شرق المتوسط، ما ساهم في تحسين دقة وسرعة عمليات رباط السفن ومغادرتها.



وأضاف أنه بجانب تلك التطورات تم تكثيف الجهود التسويقية لاستقطاب خطوط ملاحية جديدة وتنمية أحجام النشاط القائم، و تأهيل وصيانة المعدات بإعادة تأهيل 10 أوناش" RTG" ، وشراء معدات جديدة، وزيادة أسطول الجرارات بإضافة (21) جرارًا جديدًا ليصل الإجمالي إلى (86) جرارًا، متجاوزًا المعدلات المعيارية العالمية، والالتزام بالمعايير الدولية في عمليات التداول، مع الحفاظ على كفاءة الأداء التشغيلي، واستمرار الدور الريادي للمحطة في تداول البضائع ذات الأوزان والأبعاد غير النمطية (Break Bulk)، ما جعلها الخيار الأول للخطوط الملاحية العالمية في هذا النشاط.



وتابع أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمسيرة النجاحات، منها دخول محطة حاويات دمياط لأول مرة قائمة أفضل 100 محطة حاويات في العالم لعام 2023 بحسب تصنيف" Lloyd’s List" ، محتلة المركز الـ90 عالميًا، وهو ما يعكس التطور الكبير في البنية التحتية والخدمات اللوجستية وقدرتها على المنافسة القوية إقليميًا ودوليًا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة ، مع التأكيد على التزام الشركة بمواصلة مسيرة التطوير والتحسين المستمر للأداء، بما يرسخ موقعها ضمن النخبة العالمية لمحطات تداول الحاويات ويعكس الدور الريادي لمصر في دعم منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية الحديثة.



وأشار إلى أن إدراج محطة حاويات دمياط في هذه القائمة الدولية المرموقة يُعد شهادة موثوقة على نجاح استراتيجية وزارة النقل بقيادة المهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية الرامية إلى تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها التنافسية عالميًا، ما يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي وإقليمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت، ويجسد الدور الرائد لشركات الشركة القابضة للنقل البحري والبري في تحقيق أهداف الدولة نحو تعزيز موقعها لاستراتيجي في منظومة التجارة العالمية .