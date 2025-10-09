قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتاوى وأحكام| حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. هل إخراج الصدقة بأكثر من نية جائز أم إفرادها أفضل؟.. هل يجوز تأجيل الصلاة بسبب عدم الاغتسال من الجنابة؟
بعد تأهل منتخب مصر.. شوبير: وسط فرحتنا في ناس تخصص غل وعكننة
طارق أبو العينين: تعاون وثيق بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لدعم المنتخب المصري
طارق أبو العينين: منتخب مصر يخوض دورة دولية بـ الإمارات في نوفمبر
قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
خدمات صحية وبيطرية في القافلة الشاملة بقرية الزغيرات في مطروح
رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد
تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى
مصطفى مدبولي أمام «الكوميسا»: مصر لا تألوا جهدًا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
احتفالات في شوارع غزة بوقف الحرب وهتافات شكر للرئيس السيسي والجيش المصري
الخارجية التشيكية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محطة دمياط لتداول الحاويات تحصد المركز العاشر عالمياً بمؤشر البنك الدولي

محطة دمياط لتداول الحاويات تحصد المركز العاشر عالمياً في مؤشر البنك الدولي
محطة دمياط لتداول الحاويات تحصد المركز العاشر عالمياً في مؤشر البنك الدولي
أ ش أ

حققت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري و البري و التابعة لوزارة النقل، إنجازًا دوليًا جديدًا ضمن قائمة أفضل 20 محطة حاويات على مستوى العالم، وفقًا لتقرير مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI 2024) الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر 2024.


ويعد هذا الإنجاز بعد أن احتلت المحطة المركز العاشر عالميًا من حيث التطوير والتحسن السنوي خلال عامي (2023– 2024)، بعد تحقيق قفزة استثنائية بلغت (+86.7) نقطة، لترتفع إلى تقييم (-4.1) نقطة في عام 2024، متقدمة على عدد من المحطات العالمية الكبرى قياسا على مؤشر البنك الدولي (Top 20 ports improvement in CPPI 2024/2023 - The Container Port Performance Index 2020 to 2024).


وصرّح العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع رفيق جلال، بأن هذا النجاح يأتي بتوفيق من الله وجهد الزملاء في جميع قطاعات الشركة لما بذلوه من جهد دؤب وعمل متواصل على مدار الساعة وتميز وتمسكهم بالمعايير الدولية في الأداء.. فهم شركاء النجاح وأصحابه، وكذلك يأتي تتويجاً لما تم تنفيذه مؤخراً من مشروعات استراتيجية كبرى شملت: تدعيم وتعميق أرصفة الحاويات وزيادة أطوالها بما يتناسب مع استقبال السفن العملاقة، والتوسع في المساحات التخزينية واستغلال المناطق غير المستغلة بالمحطة، وتطبيق نظام إدارة وتشغيل المحطات" NAVIS N4 "، الأحدث والأكثر استخدامًا عالميًا في تشغيل محطات الحاويات، والاشتراك في منصة" Portchain Connect" العالمية كأول محطة حاويات في شرق المتوسط، ما ساهم في تحسين دقة وسرعة عمليات رباط السفن ومغادرتها.


وأضاف أنه بجانب تلك التطورات تم تكثيف الجهود التسويقية لاستقطاب خطوط ملاحية جديدة وتنمية أحجام النشاط القائم، و تأهيل وصيانة المعدات بإعادة تأهيل 10 أوناش" RTG" ، وشراء معدات جديدة، وزيادة أسطول الجرارات بإضافة (21) جرارًا جديدًا ليصل الإجمالي إلى (86) جرارًا، متجاوزًا المعدلات المعيارية العالمية، والالتزام بالمعايير الدولية في عمليات التداول، مع الحفاظ على كفاءة الأداء التشغيلي، واستمرار الدور الريادي للمحطة في تداول البضائع ذات الأوزان والأبعاد غير النمطية (Break Bulk)، ما جعلها الخيار الأول للخطوط الملاحية العالمية في هذا النشاط.


وتابع أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمسيرة النجاحات، منها دخول محطة حاويات دمياط لأول مرة قائمة أفضل 100 محطة حاويات في العالم لعام 2023 بحسب تصنيف" Lloyd’s List" ، محتلة المركز الـ90 عالميًا، وهو ما يعكس التطور الكبير في البنية التحتية والخدمات اللوجستية وقدرتها على المنافسة القوية إقليميًا ودوليًا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة ، مع التأكيد على التزام الشركة بمواصلة مسيرة التطوير والتحسين المستمر للأداء، بما يرسخ موقعها ضمن النخبة العالمية لمحطات تداول الحاويات ويعكس الدور الريادي لمصر في دعم منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية الحديثة.


وأشار إلى أن إدراج محطة حاويات دمياط في هذه القائمة الدولية المرموقة يُعد شهادة موثوقة على نجاح استراتيجية وزارة النقل بقيادة المهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية الرامية إلى تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها التنافسية عالميًا، ما يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي وإقليمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت، ويجسد الدور الرائد لشركات الشركة القابضة للنقل البحري والبري في تحقيق أهداف الدولة نحو تعزيز موقعها لاستراتيجي في منظومة التجارة العالمية .

شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع الشركة القابضة للنقل البحري و البري وزارة النقل موانئ الحاويات CPPI 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

ترامب

أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

ترشيحاتنا

حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده

ما حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده؟ الإفتاء تجيب

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النبي هو الأسوة الحسنة لكل من أراد الله ونعيمه

فضل الصدقة

هل إخراج الصدقة بأكثر من جائز أم إفرادها أفضل؟

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد