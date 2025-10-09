قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات ملتقى التعاون الزراعي الإفريقي.. صور

محمود زيدان

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، يرافقه وزراء الزراعة ونوابهم، وممثلو وزارات الزراعة والسفراء، وعدد من الوفود الإفريقية المشاركة من دول: "الكونغو الديمقراطية، غينيا كوناكري، غينيا بيساو، ليبيريا، مدغشقر، نيجيريا، السنغال، وسيراليون"، فضلًا عن أعضاء مركز الأرز الإفريقي من دول كوت ديفوار، السنغال، جامبيا، وهولندا، وذلك برئاسة كويتا بالدي، وزير الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية غينيا بيساو، اليوم الخميس، فعاليات ملتقى كفرالشيخ للتعاون الزراعي الإفريقي 2025، ضمن فعاليات منتدى الأرز الأفريقي.

 تناول الملتقى سُبل الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال إنتاج الأرز، والعمل على نقل هذه التجربة والخبرات إلى الدول الإفريقية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتور أبو بكر ماني، رئيس المركز الأفريقي لبحوث الأرز، والدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور مجاهد عماد، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور بسيوني زايد، رئيس مركز بحوث الأرز، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والزراعية.

وخلال الملتقى، تم استعراض التجربة المصرية في تطوير زراعة الأرز واستنباط الأصناف الحديثة عالية الجودة والإنتاجية، واستخدام الأساليب الزراعية المتقدمة التي أسهمت في زيادة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه، إلى جانب جهود محطة البحوث الزراعية في تدريب الكوادر الإفريقية على أحدث التقنيات العلمية في الزراعة والري.

كما شهد محافظ كفرالشيخ والوزراء الأفارقة جانبًا من عمليات حصاد الأرز بالمزرعة البحثية التابعة لمحطة البحوث الزراعية بسخا، حيث تابعوا تطبيق الأساليب الآلية الحديثة في الحصاد، واستمعوا إلى شرح من الباحثين حول نتائج التجارب البحثية وأداء الأصناف الجديدة التي أثبتت كفاءتها في مقاومة الأمراض والتغيرات المناخية.

وأكد محافظ كفرالشيخ في كلمته أن التجربة المصرية في زراعة الأرز تعد من أنجح التجارب على مستوى القارة الإفريقية، بفضل ما تحقق من طفرة علمية وتكنولوجية في مجال استنباط الأصناف الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في رفع إنتاجية الفدان إلى نحو 4.5 طن، ما يعكس الجهود الوطنية في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق الأمن الغذائي، لافتاً أن استضافة كفرالشيخ لهذه الفعاليات تعكس مكانتها الزراعية المتميزة ودورها الريادي في دعم البحث العلمي الزراعي، مؤكدًا أن التعاون بين مصر والدول الإفريقية في مجال الزراعة يمثل أحد ركائز التنمية المستدامة التي تدعمها القيادة السياسية.

ومن جانبه، أعرب الوزير كويتا بالدي وزير الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية غينيا بيساو عن تقديره الكبير للتجربة المصرية وما شاهده من مستوى متطور في الأبحاث والإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين إنتاجية الأرز، وأضاف أن ما تم عرضه خلال الزيارة من تقنيات وأصناف جديدة يبرهن على أن التعاون مع مصر يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التنمية الزراعية في القارة السمراء، مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات البحثية المصرية في مجالات الزراعة والري وإدارة الموارد، بما يحقق التنمية الزراعية والاجتماعية المستدامة.

