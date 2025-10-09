قائمة أبناء الزهور تعلن برنامجها الانتخابي بشعار واقع مستقر وتطوير مستمر

أعلنت قائمة “أبناء الزهور” برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، عن برنامجها الانتخابي لخوض انتخابات نادي الزهور الرياضي المقررة إقامتها يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، تحت شعار “واقع مستقر وتطوير مستمر”، مؤكدة حرصها على استكمال مسيرة التطوير التي شهدها النادي خلال السنوات الماضية.

وأكدت القائمة في بيانها أن ما تحقق من إنجازات داخل المقر الرئيسي بمدينة نصر وفرع التجمع الخامس يمثل خطوة مهمة في طريق التطوير، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات جديدة تستهدف رفع كفاءة الخدمات الرياضية والاجتماعية للأعضاء.

وأوضح البيان أن أبرز ملامح البرنامج الانتخابي في المقر الرئيسي بمدينة نصر تشمل:

إنشاء حمام سباحة مغطى جديد بكامل مرافقه.

تحويل المبنى الإداري القديم إلى مبنى اجتماعي حديث للعائلات والأعضاء.

تنفيذ إحلال وتجديد شامل للملاعب المفتوحة وزيادتها إلى عشرة ملاعب لاستيعاب الأعداد المتزايدة من اللاعبين.

تطوير منظومة ممارسة رياضة الدراجات بإنشاء مضمار خاص وملاعب لكرة السرعة.

استمرار دعم الفرق الرياضية وتجهيزها بالمستلزمات الحديثة للمنافسة على البطولات.

تنفيذ خطة رصف شوارع النادي وتطوير دورات المياه وغرف الملابس وصالونات العائلات.



وفيما يتعلق بفرع النادي بالتجمع الخامس، يتضمن البرنامج:

تطوير البنية الرياضية والملاعب ورفع كفاءة استاد كرة القدم.

إنشاء صالة لياقة بدنية جديدة وتجديد الصالة القائمة بأحدث الأجهزة.

تطوير المبنى الاجتماعي والحديقة اليابانية وحديقة الأطفال.

رفع كفاءة مجمع الإسكواش وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية في الحجز والدفع داخل النادي.



وتضم قائمة “أبناء الزهور”:

الرئيس: المستشار الدكتور محمد الدمرداش

نائب الرئيس: المستشار إيهاب الشريطي

أمين الصندوق: المحاسب علي عادل

أمين الاستثمار: المهندس أحمد أسامة



الأعضاء فوق السن: اللواء د.م. حازم حسن، د.م. أيمن بيرم، م. محمد البستاني، م. محمد عبد السلام، د. مي فارس، والأستاذ ياسر حفني.

الأعضاء تحت السن: م. علي إسماعيل عبد الغفار، د. آية شريف.

عن فرع التجمع الخامس: اللواء د.م. عمرو عبد العزيز عبد الله، د. نشوى النحاس.

وأكدت القائمة أن برنامجها يعكس رؤية واضحة لاستمرار التنمية في النادي وتحقيق طموحات الأعضاء على أسس من التخطيط والعلم والخبرة