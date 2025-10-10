قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رددت كلمة تحيا مصر.. النائب محمد أبو العينين يكشف كواليس مقابلته مع الرئيس السيسي في الأمم المتحدة
وزير العدل الفلسطيني: ننوي إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع
الرئيس السيسي: ترامب يستحق عن جدارة نوبل للسلام لجهوده في التوصل لاتفاق غزة.. مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة| أخبار التوك شو
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
النائب محمد أبو العينين: حبي للطيران دفعني لتجربة التحليق بأحدث الطائرات في العالم
بعد التأهل لكأس العالم .. ابنة حسام حسن تستقبل والدها بالأحضان
السفير العكلوك: مصر تصدت لضغوط التهجير وحمت القضية الفلسطينية
مفيد شهاب: مصر لا تتنازل عن شبر من حقوقها في النيل.. وإثيوبيا تخالف القواعد الدولية
موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك
الحكومة الإسرائيلية تبدأ جلسة التصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الجنيه يعود بقوة .. خطة النواب تكشف سبب تراجع الدولار
90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية
رياضة

المنتخب المغربي يواصل التألق بانتصار جديد على البحرين

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

قاد المدافع جواد ياميق منتخب المغرب لتحقيق فوز ثمين على نظيره منتخب البحرين بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، ضمن استعدادات “أسود الأطلس” للاستحقاقات المقبلة بعد حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.
 

ياميق يسجل في الوقت القاتل
 

شهدت المباراة إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، حيث تمكن جواد ياميق من خطف هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4) بعد تمريرة متقنة من النجم أشرف حكيمي، الذي صنع الهدف بلمسة فنية رائعة من الجهة اليمنى.

وجاء الهدف تتويجًا لسيطرة مغربية شبه كاملة على مجريات اللقاء، وسط تنظيم دفاعي قوي من المنتخب البحريني الذي صمد حتى اللحظات الأخيرة.
 

أسود الأطلس يحققون الانتصار الخامس عشر على التوالي

بهذا الفوز، واصل المنتخب المغربي سلسلة انتصاراته التاريخية، رافعًا رصيده إلى 15 فوزًا متتاليًا في مختلف المنافسات، ما يعكس استقرار الأداء والجاهزية العالية التي يتمتع بها الفريق بقيادة المدرب وليد الركراكي.

وأكدت المباراة استمرار النسق التصاعدي للمنتخب الذي أصبح أحد أبرز المنتخبات الإفريقية والعربية على الساحة العالمية، بعد نتائجه المميزة في السنوات الأخيرة.

تأهل مبكر إلى كأس العالم 2026

يأتي هذا الفوز بعد تأهل المغرب رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتصدر المجموعة برصيد 21 نقطة، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المغربية الزاخر بالنجاحات.

ويعمل الجهاز الفني حاليًا على تجربة عدد من العناصر الجديدة وتثبيت التشكيل الأساسي استعدادًا للمشاركة المونديالية المقبلة، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بمواصلة كتابة التاريخ


 

