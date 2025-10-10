المنتخب المغربي يواصل التألق بانتصار جديد على البحرين

قاد المدافع جواد ياميق منتخب المغرب لتحقيق فوز ثمين على نظيره منتخب البحرين بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، ضمن استعدادات “أسود الأطلس” للاستحقاقات المقبلة بعد حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.



ياميق يسجل في الوقت القاتل



شهدت المباراة إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، حيث تمكن جواد ياميق من خطف هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4) بعد تمريرة متقنة من النجم أشرف حكيمي، الذي صنع الهدف بلمسة فنية رائعة من الجهة اليمنى.

وجاء الهدف تتويجًا لسيطرة مغربية شبه كاملة على مجريات اللقاء، وسط تنظيم دفاعي قوي من المنتخب البحريني الذي صمد حتى اللحظات الأخيرة.



أسود الأطلس يحققون الانتصار الخامس عشر على التوالي

بهذا الفوز، واصل المنتخب المغربي سلسلة انتصاراته التاريخية، رافعًا رصيده إلى 15 فوزًا متتاليًا في مختلف المنافسات، ما يعكس استقرار الأداء والجاهزية العالية التي يتمتع بها الفريق بقيادة المدرب وليد الركراكي.

وأكدت المباراة استمرار النسق التصاعدي للمنتخب الذي أصبح أحد أبرز المنتخبات الإفريقية والعربية على الساحة العالمية، بعد نتائجه المميزة في السنوات الأخيرة.

تأهل مبكر إلى كأس العالم 2026

يأتي هذا الفوز بعد تأهل المغرب رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتصدر المجموعة برصيد 21 نقطة، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المغربية الزاخر بالنجاحات.

ويعمل الجهاز الفني حاليًا على تجربة عدد من العناصر الجديدة وتثبيت التشكيل الأساسي استعدادًا للمشاركة المونديالية المقبلة، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بمواصلة كتابة التاريخ



