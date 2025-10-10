السكة الحديد تقرر إضافة محطة وقوف جديدة لقطارين بمحافظة الشرقية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إضافة محطة الجديدة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية كمقرر وقوف جديد لقطاري 957 و944 (القاهرة/الزقازيق سياحي) والعكس، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في إطار حرصها على راحة جمهور الركاب وتلبية احتياجاتهم من خلال تحسين الخدمة وتسهيل تنقلاتهم بين المحافظات.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الذي وجّه بتحقيق أكبر قدر من التيسير وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين على مختلف خطوط الشبكة.