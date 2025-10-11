وفاة 3 صغيرات في عمر الزهور بالمنوفية في حوض الاستحمام.. ما القصة؟

وسط زهول وصدمة كبيرة، شهدت محافظة المنوفية واقعة مفجعة حيث مات 3 اطفال في عمر الظهور اثناء استحمامهم في حوض الاستحمام “البانيو” بشكل مفاجئ الامر الذى استدعى معرفة اسباب الوفاه وهل هناك شبهة جنائية ام لا..

مشرحة مستشفى شبين الكوم

ينتظر أهالي قرية كفر شنوان بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، أمام مشرحة مستشفي شبين الكوم في انتظار جثامين الشقيقات الثلاث المتوفيات بسبب خنق الغاز.

استكمال تحقيقات النيابة

تستكمل النيابة العامة في محافظة المنوفية تحقيقاتها حول وفاة 3 أطفال شقيقات صغار داخل حمام منزلهم اختناقا بالغاز أثناء استحمامهن.

واستدعت جهات التحقيق أفراد الأسرة لسؤالهم عن الواقعة وسبب وفاة الاطفال.

كما قررت النيابة إحالة جثامين الصغار للطب الشرعي لبيان سبب وفاتهم.

تفاصيل الواقعة

وسادت حالة من الحزن بين أبناء قرية كفر شنوان بمركز شبين الكوم عقب وفاة 3 شقيقات صغار أثناء استحمامهن داخل حمام منزلهم.

وينتظر الأهالي جثامين الصغار لتشييعها إلى مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بالقرية وسط حالة من الصدمة والذهول بين الجميع.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمصرع 3 شقيقات اطفال داخل حمام شقتهم بقرية كفر شنوان.

وبالانتقال تبين مصرع كل من “ اهداء.ح ” 10 سنوات وشقيقتها مودة 5 سنوات وهدى 8 سنوات.

وتبين من التحقيقات الأولية وفاة الأطفال نتيجة اختناق الغاز أثناء استحمامهن داخل حمام منزلهم حيث وجدتهم الأسرة فاقدات الوعي داخل بانيو منزلهن.

وبنقلهن إلى المستشفى تبين وفاتهم نتيجة اختناق بالغاز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أهالي القرية



واكد أهالي القرية، أنهم فوجئوا بصراخ الأسرة وفقدان الـ3 شقيقات الوعي حيث سارع الجميع لنقلهم الي المستشفى التي أعلنت وفاتهم خناقا بالغاز.

وتابع الأهالي، أن صدمة كبيرة انتابت الجميع من أهالي القرية عقب الإعلان عن وفاة الشقيقات حيث أنهم كانوا معروفون بين أهالي القرية بمرحهم وروحهم الطيبة.

وينتظر أهالي كفر شنوان الانتهاء من إجراءات الطب الشرعي لتشييع الجثامين الي مثواهم الأخير بمقابر الأسرة في القرية.