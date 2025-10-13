بيتكوين تواصل التراجع مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

واصلت عملة "بيتكوين" تكبد الخسائر خلال تعاملات ،أمس الأحد، حيث تراجعت إلى ما دون مستوى 112 ألف دولار، متأثرة بتصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب بيانات منصة "كوين ماركت كاب"، انخفضت بيتكوين بنسبة 0.11% لتسجل 111,725.3 دولار، بعد هبوط حاد في التداولات خلال اليومين الماضيين.

كما تراجعت عملة إيثريوم بنسبة 0.9% بعد خسارة بلغت 12.2% في اليوم السابق.

الرسوم تدفع بيتكوين للهبوط

وخلال 24 ساعة فقط، هبطت بيتكوين بأكثر من 10% يوم الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية اعتبارا من 1 نوفمبر، بالإضافة إلى المعدل الفعلي الحالي الذي قدره المحللون بنحو 40%.

كما أعلن ترامب فرض ضوابط على الصادرات تشمل "جميع البرمجيات الحيوية" في التاريخ ذاته، في خطوة وُصفت بأنها أحد أكبر التصعيدات التجارية منذ بدء النزاع بين واشنطن وبكين.



وجاءت هذه القرارات ردا على تشديد الصين القيود على صادرات المعادن النادرة، وهي مدخلات أساسية في صناعات السيارات وأشباه الموصلات والدفاع.



وتستحوذ الصين على نحو 70% من الإمدادات العالمية من هذه المعادن؛ ما يجعلها نقطة اختناق حاسمة في سلاسل التوريد التكنولوجية.

وقال دان آيفز، المحلل في شركة "ويدبوش"، "إن التوترات المفاجئة خلقت لحظة صادمة للأسواق، لكنه استدرك بأن الضجيج قد يكون أقوى من الواقع، معتبرا أن التراجعات الحالية تمثل فرص شراء جيدة في الأسواق".



ويرى محللون أن قطاع الأصول الرقمية تأثر بموجة تفادي المخاطر بعد تصريحات ترامب، وسط مخاوف من أن استمرار النزاع التجاري قد يؤدي إلى تشديد السيولة العالمية ويحد من تدفقات الاستثمارات المضارِبة.