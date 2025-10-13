قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب
علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
ترامب: سمحنا بنشر شرطة تابعة لحماس مؤقتا.. ولدينا ضمانات بشأن غزة
بدء تحرك الحافلات والصليب الأحمر لاستقبال الأسرى الفلسطينيين
كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي
عايز أشرب قهوة.. الناجية من مأساة نبروه تكشف كيف استدرجها الجاني لتنفيذ الجريمة
وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر
رئيس وزراء بريطانيا: ننتهز فرصة وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق سلام دائم للمنطقة
اقتصاد

بيتكوين تواصل التراجع مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ

 واصلت عملة "بيتكوين" تكبد الخسائر خلال تعاملات ،أمس الأحد، حيث تراجعت إلى ما دون مستوى 112 ألف دولار، متأثرة بتصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب بيانات منصة "كوين ماركت كاب"، انخفضت بيتكوين بنسبة 0.11% لتسجل 111,725.3 دولار، بعد هبوط حاد في التداولات خلال اليومين الماضيين. 
كما تراجعت عملة إيثريوم بنسبة 0.9% بعد خسارة بلغت 12.2% في اليوم السابق.
الرسوم تدفع بيتكوين للهبوط

وخلال 24 ساعة فقط، هبطت بيتكوين بأكثر من 10% يوم الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية اعتبارا من 1 نوفمبر، بالإضافة إلى المعدل الفعلي الحالي الذي قدره المحللون بنحو 40%.
كما أعلن ترامب فرض ضوابط على الصادرات تشمل "جميع البرمجيات الحيوية" في التاريخ ذاته، في خطوة وُصفت بأنها أحد أكبر التصعيدات التجارية منذ بدء النزاع بين واشنطن وبكين.
 

وجاءت هذه القرارات ردا على تشديد الصين القيود على صادرات المعادن النادرة، وهي مدخلات أساسية في صناعات السيارات وأشباه الموصلات والدفاع. 
 

وتستحوذ الصين على نحو 70% من الإمدادات العالمية من هذه المعادن؛ ما يجعلها نقطة اختناق حاسمة في سلاسل التوريد التكنولوجية.
وقال دان آيفز، المحلل في شركة "ويدبوش"، "إن التوترات المفاجئة خلقت لحظة صادمة للأسواق، لكنه استدرك بأن الضجيج قد يكون أقوى من الواقع، معتبرا أن التراجعات الحالية تمثل فرص شراء جيدة في الأسواق".
 

ويرى محللون أن قطاع الأصول الرقمية تأثر بموجة تفادي المخاطر بعد تصريحات ترامب، وسط مخاوف من أن استمرار النزاع التجاري قد يؤدي إلى تشديد السيولة العالمية ويحد من تدفقات الاستثمارات المضارِبة.

بيتكوين الولايات المتحدة الصين الرسوم الجمركيه العملات الأصول الرقمية

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

وزير النقل

رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

قمة شرم الشيخ للسلام

مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

جانب من الاجتماع

تاريخ من البطولات حاضر من الإنجازات.. إعلام القليوبية تحتفل بانتصارات أكتوبر

مديرة المتابعة بديوان عام محافظة الاسماعيلية

الكل بيدعولها.. تفاصيل الحالة الصحية لمديرة المتابعة بمكتب محافظ الإسماعيلية بعد تعرضها لحادث

هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة تفتتح مشروع "فيد واستفيد" للحرف والأعمال اليدوية بمنشأة القناطر

بالصور

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

احمد فهمي
احمد فهمي
احمد فهمي

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

