إضافة لنا.. نقيب المحامين بكفر الشيخ يهنئ «الأجرود» بعضوية مجلس الشيوخ

تقدم مجلس نقابة المحامين بكفر الشيخ نقيبًا وأعضاءً بخالص التهنئة إلى المستشار والمفكر القانوني محمد الأجرود، المحامى بالنقض، لتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ.

وقال فراج زعفان، نقيب المحامين بمحافظة كفر الشيخ، مهنئًا الأجرود بثقة القيادة السياسية وتعيينه بمجلس الشيوخ «مليون مبروك.. بالتوفيق إن شاء الله إضافة جديدة لنقابة محامين مصر وكفر الشيخ».

جدير بالذكر أن المستشار محمد الأجرود، من المحامين المشهود لها بالكفاءة القانونية والعلمية، ويشغل أمين أمانة الشئون القانونية بحزب حماة الوطن، وهو من أبناء مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وسبق أن شغل المستشار محمد الأجرود، منصب أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، قبل أن يتولى منصبه الحالي أمين أمانة الشئون القانونية المركزية بالحزب بالقاهرة.