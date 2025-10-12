قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي توني بلير ويناقش سبل ضمان نجاح خطة ترامب
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تحويل نظام التأشيرات السياحية الورقية إلى (QR Code)
رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
خبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصر
الاحتـ.ـلال يجمع الأسرى الفلسطينيين في سجني عوفر والنقب للإفراج عنهم
مشروعات مستقبلية بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي لإعلاء منظومة القيم والأخلاق
لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
شرم الشيخ.. "مدينة السلام" تتحول إلى مركز دائم لصناعة القرار الدولي
مدرب ألمانيا يدافع عن انطلاقة نجم ليفربول.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيدان يفتح باب العودة للتدريب.. ويؤكد: أحلم بقيادة منتخب فرنسا يوماً ما

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
إسلام مقلد

أعاد أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفني الأسبق لريال مدريد، الجدل من جديد حول مستقبله التدريبي، بعدما وجه رسالة غير مباشرة إلى ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا الحالي، تتعلق بالوجهة التي يطمح إلى تولي مسؤوليتها في المستقبل القريب.

زيدان الذي لم يتولَّ تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد في صيف عام 2021، أكد في تصريحات جديدة على هامش حفل صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أنه عازم على العودة إلى عالم التدريب، مشيراً بوضوح إلى أن حلمه الأكبر يتمثل في قيادة منتخب فرنسا.

وقال زيدان: “بكل تأكيد سأعود للتدريب مرة أخرى، سأكون مدرباً من جديد، هذه هي خطتي، ورغبتي هي تولي تدريب منتخب فرنسا في يوم من الأيام، لنرى ما سيحدث في المستقبل”.

تاريخ تدريبي حافل في مدريد

بدأ زيدان مسيرته التدريبية داخل جدران النادي الملكي عام 2013 كمساعد للإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل أن يتولى تدريب الفريق الرديف “ريال مدريد كاستيا”. 

وفي عام 2016، تمت ترقيته لتدريب الفريق الأول خلفاً لرافاييل بينيتيز، ليبدأ واحدة من أكثر الفترات نجاحاً في تاريخ النادي الإسباني.

قاد زيدان ريال مدريد لتحقيق 11 لقباً كبيراً خلال فترتين تدريبيتين بين عامي 2016 و2021، من أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية (2016، 2017، 2018)، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني، وكأس العالم للأندية مرتين، والسوبر الأوروبي مرتين، ليصبح أحد أنجح المدربين في تاريخ النادي الأبيض.

حلم الديوك لا يزال قائماً

ورغم العروض العديدة التي تلقاها زيدان خلال السنوات الثلاث الماضية من أندية كبرى في أوروبا، بينها باريس سان جيرمان ويوفنتوس، ظل المدرب الفرنسي متحفظاً على خوض تجربة جديدة في الأندية، مفضلاً انتظار الفرصة لقيادة منتخب بلاده، وهو الحلم الذي عبّر عنه مراراً منذ مغادرته ريال مدريد.

ويبدو أن تصريحات زيدان الأخيرة تمثل تلميحاً واضحاً لرغبته في خلافة ديدييه ديشامب، الذي يقود منتخب فرنسا منذ عام 2012، وينتهي عقده في يونيو المقبل بعد بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ديشامب والنجاحات المستمرة مع فرنسا

من جانبه، يواصل ديشامب تحقيق نتائج مميزة مع الديوك، إذ قاد المنتخب للتتويج بكأس العالم 2018 في روسيا، ووصافة مونديال قطر 2022 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، إضافة إلى بلوغ نهائي كأس أوروبا 2016. 

وجدد الاتحاد الفرنسي عقده في يناير 2023 حتى صيف 2026، ليقود الفريق خلال تصفيات المونديال القادم.

ورغم هذه النجاحات، لا تزال أصوات في فرنسا ترى أن مرحلة ديشامب اقتربت من نهايتها، وأن زيدان هو الخيار الطبيعي لخلافته، نظراً لما يمثله من قيمة رمزية وتاريخية داخل الكرة الفرنسية، فضلًا عن مكانته كأحد أبرز القادة الذين رفعوا كأس العالم كلاعب في 1998.

مستقبل غامض ينتظر القرار

وبينما يلتزم الاتحاد الفرنسي الصمت حول أي حديث يخص خلافة ديشامب، تبقى تصريحات زيدان الأخيرة بمثابة تذكير بأنه لم يطوِ صفحة التدريب بعد، وأن حلمه بقيادة منتخب بلاده لا يزال حيًّا ينتظر اللحظة المناسبة للتحقق، ربما بعد مونديال 2026، إذا ما قرر ديشامب إنهاء مسيرته مع الديوك.

زين الدين زيدان ريال مدريد ديدييه ديشامب منتخب فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة

الدكتور شريف وديع

وزير الصحة يهنئ الدكتور شريف وديع بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ

جانب من الاجتماع

نائب وزير الصحة يترأس اجتماعًا تنسيقيًا للإعداد للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

المزيد