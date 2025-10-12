أسامة الشاهد: تطوير السجل التجاري بالغرفة يهدف لتقديم خدمات متميزة للتجار

عقدت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد اجتماعًا مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لمناقشة سبل تطوير السجل التجاري الموجود بالغرفة وتحويله إلى سجل تجاري مميز يقدم خدمات متكاملة ومتميزة حيث يأتى الاجتماع بهدف وضع آليات واضحة لتحسين جودة الخدمات، وتيسير الإجراءات للتجار والمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية العمل داخل السجل التجاري، بما يسهم في دعم النشاط التجاري وتعزيز بيئة الاستثمار.

جاء ذلك بحضور أشرف جادو، رئيس الإدارة المركزية لمركز المعلومات بالسجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية وكامل أحمد، مدير عام السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية.

خلال الاجتماع، تم استعراض الخطوات الاستراتيجية المخطط تنفيذها لتطوير السجل التجاري بالغرفة، والتي تشمل تحديث منظومة العمل واعتماد أحدث المعايير التقنية لتعزيز سرعة ودقة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة ومرنة للتجار وأعضاء الغرفة بما يسهم في تسهيل معاملاتهم التجارية بالاضافة الى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار، وضمان تجربة سلسة ومتكاملة تعكس التزام الغرفة بالتميز والجودة.

خدمات متكاملة

وأشار المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إلى أن تطوير السجل التجاري بالغرفة يهدف لتقديم خدمات متكاملة ومتميزة للتجار والمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل، بما يعكس التزام الغرفة بدعم النشاط التجاري وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، مضيفا أن هذه المبادرة تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للغرفة للتطوير المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة والمواطنين و مؤكداً على أهمية الشراكة المستمرة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتحقيق أفضل الممارسات وتطبيق أحدث الحلول التقنية.

و جدير بالذكر أن الاجتماع يأتى ضمن جهود غرفة الجيزة التجارية وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتطوير البنية التحتية للخدمات التجارية، وتقديم نموذج متقدم من مكاتب السجل التجاري المميزة التي توفر خدمات متكاملة، بما يساهم في دعم رواد الأعمال، وتيسير العمليات التجارية، وتعزيز الثقة في منظومة السجل التجاري.



