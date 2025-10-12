ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بفستان أنيق.. شاهد

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

فستان ملك أحمد زاهر

تألقت ملك أحمد زاهر في الصور بإطلالة كشفت عن رشاقتها الملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة، واتسم باللون الزيتي الذي حمل بعض التطريزات البسيطة.

وتزينت ملك أحمد زاهر ببعض المجوهرات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت ملك أحمد زاهر بخضلات شعرها البني المنسدلة، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة غير المبالغ فيها.