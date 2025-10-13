طريقة عمل ترافل التيراميسو.. جديدة وغير تقليدية

ترافل التيراميسو من الحلويات الشهية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ومختلف عن الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل ترافل التيراميسو، كما يلي:



مقادير ترافل التيراميسو



● بسكوت ليدي فينجرز

● ٢٥٠ جرام جبن كريمي

● قهوة مذابة ١/٣ كوب

● ١/٤ كوب كريمة (تقريبا)

● 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

للتغطية:

● كاكاو



طريقة تحضير ترافل التيراميسو



في الكبة يخلط البسكوت مع القهوة.

ويضاف له الجبنة الكريمي والكريمة والسكر البودرة وتخلط جيدا.

يصنع من الخليط كرات.

ثم تغمز في الكاكاو، وتُقدَّم.