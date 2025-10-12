محافظة الجيزة توجه حملات نظافة مكبرة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بإمبابة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات المكبرة التي نفذتها هيئة النظافة والتجميل بمناطق ميدان الترولي والنفق وشارع محمد حجازي بحي إمبابة، وذلك في إطار جهود رفع كفاءة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الحملة رفع المخلفات وتكثيف أعمال الكنس الآلي واليدوي وطلاء وترميم الأرصفة والبلدورات بما يسهم في الارتقاء بالمظهر العام والحفاظ على بيئة نظيفة وحضارية.

وكلف محافظ الجيزة باستمرار جهود النظافة على مدار اليوم، وتكثيف الحملات الميدانية بمختلف الأحياء والمراكز، لضمان استدامة النظافة العامة وتحقيق مستوى خدمي يليق بالمواطنين.

تابع الحملات اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل .