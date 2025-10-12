تشغيل نقاط الإطفاء بمشروعات حياة كريمة بدمياط

استقبلت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، العقيد حسام العطار، مدير إدارة الحماية المدنية بدمياط، لبحث احتياجات الإدارة وتطوير منظومة الحماية المدنية داخل المحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض العقيد العطار تقريرًا حول احتياجات نقاط الإطفاء الجاري تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الإسراع في تشغيلها ودعمها بالمعدات اللازمة لضمان جاهزيتها الكاملة.

كما عرض مدير إدارة الحماية المدنية عددًا من الاحتياجات العاجلة، من بينها توفير سُلّم هيدروليكي، وسيارة إنقاذ، وإنشاء مقر جديد للإدارة بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، نظرًا لما تشهده المنطقة من كثافة صناعية وارتفاع معدلات الخطورة بها، مما يستدعي سرعة التدخل وتقليل الخسائر المادية المحتملة.

ووجهت المهندسة شيماء الصديق بإعداد تقرير شامل بالاحتياجات الأساسية لتوفيرها في أسرع وقت، مؤكدة حرص المحافظة على دعم منظومة الحماية المدنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف الطوارئ، خاصة داخل المناطق الصناعية والمشروعات الجديدة.