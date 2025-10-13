قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل| ترامب يغادر مطار بن غوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
الصحة تواصل تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية بمديرية القاهرة
أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل
وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض مصر للطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة
عرضوا حياتهم والمواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بسياراتهم بالغربية
الرئيس السيسي يستقبل إنفانتينو رئيس الفيفا على هامش قمة شرم الشيخ
المستشار الألماني يطالب ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد اتفاق غزة
أحمد موسى: القادة يجتمعون مع الرئيس السيسي.. وترامب تأخر عن القمة ساعتين
بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إطلاق النسخة الثالثة من Waha Connect لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية

فعاليات
فعاليات
ولاء عبد الكريم

انطلقت اليوم النسخة الثالثة من فعالية "Waha Connect: Shaping the ICT Horizon" في المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة، بمشاركة واسعة من قادة صناعة التكنولوجيا، ورواد الأعمال، والخبراء، والطلاب. وتأتي الفعالية في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الشابة وتعزيز دور المحافظات كمراكز ناشئة للابتكار الرقمي وريادة الأعمال.

وتستعرض الفعالية هذا العام قصص نجاح ملهمة لشركات ناشئة محلية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب جلسات نقاشية تجمع بين ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للشراكات وفرص الاستثمار في سوق الابتكار الرقمي. كما تضمن الحدث دمج الحفل الختامي لمسابقة "Future Mobility & Sustainable Transportation Hackathon"، الذي يمنح جوائز مالية لدعم المشاريع الشبابية المتميزة في مجالات النقل والتحول الأخضر.

وأكد المشاركون خلال كلماتهم الافتتاحية أن الفعالية تمثل خطوة مهمة نحو نشر ثقافة الابتكار خارج نطاق العاصمة، وتعد منصة حيوية لربط الأفكار المبدعة بفرص النمو الفعلية، مما يسهم في بناء مجتمع أعمال رقمي متكامل يدعم الاقتصاد الوطني ويجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وشهدت الفعالية عروضًا متميزة من مجموعة من رواد الأعمال الشباب، شملت حلولًا مبتكرة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية، من بينها مشروع "الإسعاف الذكي" الذي يعمل على نقل بيانات المرضى بشكل لحظي للمستشفيات قبل وصولهم، ومشروع للملاحة الذكية يهدف إلى تسهيل التنقل في الأماكن العامة عبر الدمج بين الخرائط الرقمية والتقنيات الداعمة لإمكانية الوصول. كما حظي الحدث بمشاركة أكثر من 250 شخصًا من بينهم خبراء ومتخصصون وطلاب جامعيون، مما يعزز من مكانة الفعالية كمنصة رئيسية لصناعة المستقبل الرقمي في مصر.

النسخة الثالثة من فعالي الابتكار التكنولوجية المنطقة التكنولوجي صناعة التكنولوجيا الجهود الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

مشغولات ذهبية

بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

وزير الري

وزير الري: معاناة الأشقاء في فلسطين بلغت مستويات كارثية

الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة

شيرين غالب تهنئ الفائزين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القاهرة

جانب من اللقاء

بالولادة الطبيعية.. تعزيز الساعة الذهبية لدعم الرضاعة وصحة الأم والطفل

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد