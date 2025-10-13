إطلاق النسخة الثالثة من Waha Connect لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية

انطلقت اليوم النسخة الثالثة من فعالية "Waha Connect: Shaping the ICT Horizon" في المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة، بمشاركة واسعة من قادة صناعة التكنولوجيا، ورواد الأعمال، والخبراء، والطلاب. وتأتي الفعالية في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الشابة وتعزيز دور المحافظات كمراكز ناشئة للابتكار الرقمي وريادة الأعمال.

وتستعرض الفعالية هذا العام قصص نجاح ملهمة لشركات ناشئة محلية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب جلسات نقاشية تجمع بين ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للشراكات وفرص الاستثمار في سوق الابتكار الرقمي. كما تضمن الحدث دمج الحفل الختامي لمسابقة "Future Mobility & Sustainable Transportation Hackathon"، الذي يمنح جوائز مالية لدعم المشاريع الشبابية المتميزة في مجالات النقل والتحول الأخضر.

وأكد المشاركون خلال كلماتهم الافتتاحية أن الفعالية تمثل خطوة مهمة نحو نشر ثقافة الابتكار خارج نطاق العاصمة، وتعد منصة حيوية لربط الأفكار المبدعة بفرص النمو الفعلية، مما يسهم في بناء مجتمع أعمال رقمي متكامل يدعم الاقتصاد الوطني ويجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وشهدت الفعالية عروضًا متميزة من مجموعة من رواد الأعمال الشباب، شملت حلولًا مبتكرة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية، من بينها مشروع "الإسعاف الذكي" الذي يعمل على نقل بيانات المرضى بشكل لحظي للمستشفيات قبل وصولهم، ومشروع للملاحة الذكية يهدف إلى تسهيل التنقل في الأماكن العامة عبر الدمج بين الخرائط الرقمية والتقنيات الداعمة لإمكانية الوصول. كما حظي الحدث بمشاركة أكثر من 250 شخصًا من بينهم خبراء ومتخصصون وطلاب جامعيون، مما يعزز من مكانة الفعالية كمنصة رئيسية لصناعة المستقبل الرقمي في مصر.