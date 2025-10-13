حملة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بشوارع الغردقة

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، من خلال إدارة الصحة العامة للحيوان، حملة ميدانية مكثفة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بشوارع مدينة الغردقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

إشراف وتنسيق ميداني

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتورة رشا صلاح، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، وقادها الدكتور شنودة وليم رئيس اللجنة، بالتعاون مع جمعية سوست للرفق بالحيوان، في إطار التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية الحيوان.

جهود للحد من الظاهرة

أسفرت الحملة عن الإمساك بعدد 6 كلاب حرة بمنطقة النجدة، حيث جرى نقلها لإجراء عمليات التعقيم والتطعيم ضد مرض السعار، وذلك ضمن خطة المديرية للسيطرة على أعداد الكلاب الضالة، والحد من مخاطرها على المواطنين.

حماية الإنسان والحيوان

وأكدت مديرية الطب البيطري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين، ومنع انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، خاصة مرض السعار، إلى جانب الحفاظ على التوازن البيئي ومراعاة الرفق بالحيوان في جميع مراحل التعامل مع هذه الحالات.