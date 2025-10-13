أورنج مصر تعلن عن مبادرة لدعم عملائها للاطمئنان على ذويهم في غزة

أعلنت شركة أورنج مصر عن إطلاق مبادرة جديدة تتيح لعملائها الاستفادة من دقائق مجانية، وذلك للاطمئنان على سلامة ذويهم في قطاع غزة، بدءاً من يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بدعم عملائها في مختلف الظروف، وتعزيز دورها المجتمعي في الأوقات الحرجة.

وأضافت الشركة أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما يعكس التعاون الوثيق بين أورنج والجهات الرسمية لتقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء وتدعمهم في التواصل مع أحبائهم خلال هذه الظروف الاستثنائية.

ويُذكر أن أورنج مصر لطالما كانت داعماً دائماً لعملائها، ومبادرة في تقديم الحلول والخدمات التي تساهم في تيسير حياتهم اليومية وتعزيز تواصلهم مع عائلاتهم وأصدقائهم في أي مكان.