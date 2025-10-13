قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أورنج مصر تعلن عن مبادرة لدعم عملائها للاطمئنان على ذويهم في غزة

أحمد عبد القوى

أعلنت شركة أورنج مصر عن إطلاق مبادرة جديدة تتيح لعملائها الاستفادة من دقائق مجانية، وذلك للاطمئنان على سلامة ذويهم في قطاع غزة، بدءاً من يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بدعم عملائها في مختلف الظروف، وتعزيز دورها المجتمعي في الأوقات الحرجة.  

وأضافت الشركة أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما يعكس التعاون الوثيق بين أورنج والجهات الرسمية لتقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء وتدعمهم في التواصل مع أحبائهم خلال هذه الظروف الاستثنائية.  

ويُذكر أن أورنج مصر لطالما كانت داعماً دائماً لعملائها، ومبادرة في تقديم الحلول والخدمات التي تساهم في تيسير حياتهم اليومية وتعزيز تواصلهم مع عائلاتهم وأصدقائهم في أي مكان.  

اورنج مصر غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

