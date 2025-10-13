الكاف يعلن تفاصيل بطولة أمم أفريقيا بالمغرب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف” تفاصيل النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وسيدافع منتخب كوت ديفوار، بطل إفريقيا الحالي، عن لقبه خلال هذه المنافسة الكبرى.

فيما يحاول منتخب مصر العودة من جديد للسيادة القارية بعد غياب لسنوات طويلة عن منصات التتويج منذ أخر لقب في 2010.

المنتخبات المتأهلة

تشارك 24 دولة في هذه البطولة، وهي:

المغرب (البلد المضيف)، كوت ديفوار (حاملة اللقب)، بوركينافاسو، مصر، الجزائر، أنغولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، السنغال، غينيا الاستوائية، تونس، جزر القمر، الجابون، نيجيريا ، زامبيا، مالي، زيمبابوي، جنوب إفريقيا، أوغندا، بوتسوانا، البنين، السودان، تنزانيا، موزمبيق.

نظام البطولة واللوائح

قُسِّمت المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات في دور المجموعات.

يتأهل إلى الدور ثمن النهائي أول وثاني كل مجموعة، إضافةً إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

تُلعب ابتداءً من هذا الدور، جميع المباريات بنظام الإقصاء المباشر من مباراة واحدة، مع اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح في حال التعادل.

وتشهد مباريات ربع النهائي مواجهات قوية بين أفضل منتخبات القارة، تليها نصف النهائي الذي سيحدد المنتخبين المتأهلين إلى المباراة النهائية لتتويج بطل إفريقيا الجديد في قلب المملكة المغربية، البلد المضيف لهذه النسخة 35.

المجموعات والجدول الزمني

تتكون المجموعات الست لبطولة كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025 مما يلي:

مجموعات بطولة أمم أفريقيا

الأولى

المغرب

مالي

زامبيا

جزر القمر

الثانية

مصر

جنوب إفريقيا

أنغولا

زيمبابوي

الثالثة

نيجيريا

تونس

أوغندا

تنزانيا

الرابعة

السنغال

جمهورية الكونغو الديمقراطية

البنين

بوتسوانا

الخامسة

الجزائر

بوركينافاسو

غينيا الإستوائية

السودان

السادسة

كوت ديفوار

الكاميرون

الغابون

موزمبيق

وتجمع مباراة الافتتاح بين منتخب المغرب، البلد المضيف، ومنتخب جزر القمر، يوم 21 ديسمبر في ملعب، الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

الملاعب والمدن المستضيفة

تُقام نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 في 9 ملاعب موزعة على 6 مدن مغربية.

وأعلن الكاف عن فتح باب شراء تذاكر بطولة أمم افريقيا عبر تطبيق "يالا" المتوفر على Google Play وApp Store، ثم قدّموا طلب الحصول على بطاقة المشجع (Fan ID)، وفي حال الحاجة، يمكنكم أيضا طلب التأشيرة الإلكترونية (e-visa / AEVM) مباشرة عبر التطبيق.