الأهلي يتدرب لأول مرة بملعب التتش تحت قيادة الدنماركي توروب

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته بإستاد مختار التتش مساء غد بعد راحة سلبية استمرت يومين .

ويقود المران لأول مرة المدير الفني الجديد الدنماركي ييس توروب الذي تولي المسئولية والإعلان عنه من خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعه الماضي.

وسيشارك في مران الغد مجموعة اللاعبين الدوليين الذي حصلوا علي راحة امس عقب إنتهاء مهمتهم مع منتخب مصر وكذلك ثلاثي المنتخب الثاني الذي كان في رحلة بالمغرب وواجه المغرب والبحرين وديا وهم محمد مجدي افشة ومحمد شريف وياسين مرعي وكذلك عودة الرباعي المحترف الي القاهرة وهم جينيك جارديشار وأشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان واليو ديانج.