عاجل
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
ترامب: البلاد الغنية لابد أن تدفع أموالا أكبر من أجل إعادة بناء غزة
ترامب: لولا الرئيس السيسي ما كنا سنحقق السلام في الشرق الأوسط
رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام من خلال “قمة شرم الشيخ”
رئيس وزراء باكستان: أرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بعد إيقافه 8 حروب
برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد المكانة المحورية لمصر كصانع رئيسي للسلام
رياضة

الأهلي يتدرب لأول مرة بملعب التتش تحت قيادة الدنماركي توروب

ييس توروب
ييس توروب
عبدالحكيم أبو علم

يعود الفريق الأول لكرة القدم  بالأهلي لتدريباته بإستاد مختار التتش مساء غد بعد راحة سلبية استمرت يومين .

ويقود المران لأول مرة المدير الفني الجديد الدنماركي ييس توروب الذي تولي المسئولية والإعلان عنه من خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعه الماضي.

 وسيشارك في مران الغد مجموعة اللاعبين الدوليين الذي حصلوا علي راحة امس عقب إنتهاء مهمتهم مع منتخب مصر وكذلك ثلاثي المنتخب الثاني الذي كان في رحلة بالمغرب وواجه المغرب والبحرين وديا وهم محمد مجدي افشة ومحمد شريف وياسين مرعي وكذلك عودة الرباعي المحترف الي القاهرة وهم جينيك جارديشار وأشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان واليو ديانج.

النادي الأهلي الاهلي ييسر توروب محمود الخطيب مران الفريق

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات ووكيل تعليم بورسعيد يتفقدان عددا من مدارس المحافظة

رئيس الإدارة المركزية للتعليم ووكيل تعليم بورسعيد يتفقدان عددا من مدارس المحافظة

استمرار أعمال التطوير الشاملة بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع " بضواحي بورسعيد

استمرار أعمال التطوير الشاملة بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" بضواحي بورسعيد

إزالة تعديات

الموجة 27.. إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ | صور

بالصور

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

هادي الباجوري
هادي الباجوري
هادي الباجوري

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

ﻣ�قﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

