أخبار البلد

أسرع طريقة لاستخراج الفيش الجنائي 2025

كيفية استخراج الفيش الجنائي
كيفية استخراج الفيش الجنائي
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفية استخراج الفيش الجنائي، نظرا لارتباطها بالعديد من الإجراءات الرسمية مثل التعيين في الوظائف، واستكمال أوراق السفر، والتقديم للمؤسسات التعليمية والإدارية.

وفي ظل التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي الشامل وتبسيط الإجراءات، طورت وزارة الداخلية منظومة استخراج صحيفة الحالة الجنائية لتصبح أسرع وأسهل من أي وقت مضى، من خلال إتاحة الخدمة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي والتطبيق الذكي للوزارة، بالإضافة إلى المراكز المميكنة ووحدات الإصدار الفوري المنتشرة في المحافظات.

كيفية استخراج الفيش الجنائي

طرق استخراج الفيش الجنائي 2025

أوضحت وزارة الداخلية أن هناك أكثر من وسيلة تتيح للمواطن الحصول على الفيش الجنائي في وقت قياسي، وتشمل:

ماكينات الفيش الإلكتروني المتوفرة داخل المولات والمراكز التجارية الكبرى.
مراكز الإصدار المميكنة مثل مركز سيتي ستارز بالقاهرة، وداندي مول بالجيزة، والمركز الرئيسي للأدلة الجنائية بالعباسية.
الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الإنترنت.
تطبيق وزارة الداخلية المتاح للهواتف الذكية.

كما توفر الوزارة خدمة الفيش المستعجل التي تتيح للمواطن استلام الوثيقة في نفس اليوم مقابل رسوم إضافية، وهي الخدمة الأكثر طلبا لمن يحتاجون المستند بشكل فوري.

خطوات استخراج الفيش الجنائي إلكترونيا

يمكن إتمام كافة خطوات استخراج الفيش عبر الإنترنت دون الحاجة للتوجه إلى أي جهة حكومية، باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
2. إنشاء حساب مستخدم جديد وتسجيل البيانات الشخصية.
3. اختيار خدمة “الأدلة الجنائية” من قائمة الخدمات.
4. تحديد “صحيفة الحالة الجنائية المميكنة”.
5. إدخال البيانات الشخصية وتحميل صورة حديثة واضحة.
6. سداد رسوم الخدمة إلكترونيا باستخدام البطاقات البنكية أو المحافظ الرقمية.
7. اختيار وسيلة الاستلام، سواء من البريد أو من أقرب مركز معتمد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي

تشمل المستندات الأساسية المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي ما يلي:

بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري.
صورة شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.
شهادة ميلاد في حالة القصر.
للأجانب داخل مصر: بطاقة إقامة سارية.

كما يمكن للمصريين المقيمين بالخارج استخراج الفيش من خلال السفارات أو القنصليات المصرية بنفس المستندات المطلوبة.

رسوم استخراج الفيش الجنائي 2025

الفيش العادي: 70 جنيها مصريا مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.
الفيش المستعجل: 100 جنيه مصري باستخدام استمارة مميزة وتحديد الجهة الموجه إليها.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

تبلغ صلاحية الفيش ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إصداره، ويشترط أن يكون موجها إلى جهة واحدة فقط، لذا ينصح بعدم استخراجه مبكرا قبل موعد استخدامه لتجنب انتهاء الصلاحية قبل تقديمه.

أماكن الحصول على الفيش الفوري في مصر

خصصت وزارة الداخلية عددا من الوحدات المجهزة لاستخراج الفيش الفوري، من أبرزها:

وحدة سيتي ستارز بالقاهرة.
وحدة داندي مول بالجيزة.
المركز الرئيسي للأدلة الجنائية بالعباسية، والذي يقدم الخدمة العادية والمميزة.

وتؤكد الحكومة أن التوسع في تقديم هذه الخدمة يأتي ضمن جهود تطوير منظومة التحول الرقمي، وتخفيف الضغط على المواطنين، عبر تسهيل الإجراءات الحكومية وتسريعها.

وبهذا أصبحت خدمة استخراج الفيش الجنائي 2025 متاحة بسهولة وسرعة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال وحدات الإصدار الفوري المنتشرة في مختلف المحافظات.

