حاتم باشات: قمة شرم الشيخ ووثيقة إنهاء الحرب ستسجلان في التاريخ كنقطة تحول في الشرق الأوسط

أكد اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب سابقًا، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة شرم الشيخ للسلام جاءت تاريخية، وأعادت رسم خريطة السلام في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس حمل رسائل عميقة تؤكد أن مصر هي الضامن الحقيقي للسلام وصاحبة المصداقية الأكبر في إدارة الملفات المعقدة.



وقال “باشات”، في تصريحات صحفية اليوم، إن توقيع الوثيقة الشاملة لإنهاء حرب غزة تحت رعاية الرئيس السيسي وبمشاركة عدد من قادة العالم، يمثل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية الرئاسية المصرية، التي أثبتت قدرتها على تحويل المبادرات إلى اتفاقات واقعية تنهي الصراع وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في الشرق الأوسط، كما أنها بمثابة شهادة وفاة لمخطط التهجير الذي تصدت له مصر بقوة.



وأضاف أن الرئيس السيسي تحدث من منطلق القوة والمسؤولية معًا، فكانت كلمته وثيقة سياسية وإنسانية تعيد الاعتبار لفكرة السلام كقيمة عالمية، وليست مجرد اتفاق سياسي.



وأشار اللواء حاتم باشات إلى أن كلمة الرئيس السيسي جسدت بوضوح فلسفة “الجمهورية الجديدة” في إدارة السياسة الخارجية، والتي تقوم على الدبلوماسية الرئاسية النشطة، والتوازن، والانفتاح، والشراكة لا العداء.



ولفت إلى أن حديث الرئيس عن إعادة الإعمار في غزة واستضافة مؤتمر للتعافي المبكر يؤكد أن مصر تمتلك رؤية شاملة لما بعد الصراع.



واختتم باشات تصريحه قائلًا إن قمة شرم الشيخ للسلام ستسجل في التاريخ كنقطة تحول في الشرق الأوسط، وأن خطاب الرئيس السيسي سيبقى علامة فارقة في الدبلوماسية المصرية المعاصرة، لأنها مزجت بين الواقعية السياسية والبعد الإنساني، وجعلت من مصر مرة أخرى “قلب العالم” الذي ينبض بالسلام والأمل .