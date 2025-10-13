قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
حاتم باشات: قمة شرم الشيخ ووثيقة إنهاء الحرب ستسجلان في التاريخ كنقطة تحول في الشرق الأوسط

أكد اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب سابقًا، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة شرم الشيخ للسلام جاءت تاريخية، وأعادت رسم خريطة السلام في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس حمل رسائل عميقة تؤكد أن مصر هي الضامن الحقيقي للسلام وصاحبة المصداقية الأكبر في إدارة الملفات المعقدة.


وقال “باشات”، في تصريحات صحفية اليوم، إن توقيع الوثيقة الشاملة لإنهاء حرب غزة تحت رعاية الرئيس السيسي وبمشاركة عدد من قادة العالم، يمثل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية الرئاسية المصرية، التي أثبتت قدرتها على تحويل المبادرات إلى اتفاقات واقعية تنهي الصراع وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في الشرق الأوسط، كما أنها بمثابة شهادة وفاة لمخطط التهجير الذي تصدت له مصر بقوة.


وأضاف أن الرئيس السيسي تحدث من منطلق القوة والمسؤولية معًا، فكانت كلمته وثيقة سياسية وإنسانية تعيد الاعتبار لفكرة السلام كقيمة عالمية، وليست مجرد اتفاق سياسي.


وأشار اللواء حاتم باشات إلى أن كلمة الرئيس السيسي جسدت بوضوح فلسفة “الجمهورية الجديدة” في إدارة السياسة الخارجية، والتي تقوم على الدبلوماسية الرئاسية النشطة، والتوازن، والانفتاح، والشراكة لا العداء.


ولفت إلى أن حديث الرئيس عن إعادة الإعمار في غزة واستضافة مؤتمر للتعافي المبكر يؤكد أن مصر تمتلك رؤية شاملة لما بعد الصراع.


واختتم باشات تصريحه قائلًا إن قمة شرم الشيخ للسلام ستسجل في التاريخ كنقطة تحول في الشرق الأوسط، وأن خطاب الرئيس السيسي سيبقى علامة فارقة في الدبلوماسية المصرية المعاصرة، لأنها مزجت بين الواقعية السياسية والبعد الإنساني، وجعلت من مصر مرة أخرى “قلب العالم” الذي ينبض بالسلام والأمل . 

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

عزاء - صورة ارشيفية

موقع صدى البلد ينعى والدة الزميلة ولاء محمود

الرئيسان السيسي وترامب

نقابة البترول: أنظار العالم أجمع تابعت الإنجاز التاريخي بمدينة السلام

رئيس البرلمان العربي يرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام وتوقيع اتفاق غزة

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

