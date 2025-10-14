موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمي للأغذية الزراعية بالصين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. فى مؤتمر الابتكار العالمي للأغذية الزراعية WAFI 2025، والذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، في العاصمة الصينية بكين، حيث شارك بالجلسة العامة التي عُقدت تحت عنوان (بناء مستقبل غذائى زراعي عالمي يركز على الإنسان)، خلال مشاركته بمؤتمر الابتكار العالمي للأغذية الزراعية WAFI 2025.

وعقد محافظ الوادي الجديد عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الشركات والمؤسسات الصينية لبحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي وتصنيع التمور والطاقة الجديدة، بما يدعم استراتيجية الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.

ويُعد مؤتمر WAFI 2025 منصة عالمية تجمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرين من مختلف الدول لعرض أحدث الحلول والتقنيات في مجال الزراعة والأغذية، ومناقشة سبل تحقيق التحول الرقمي في القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج الغذائي الآمن.

وفي سياق متصل، أعلنت المحافظة التجهيز عن الإنتهاء من كافة الاستعدادات لتنظيم معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني في الفترة من 25 إلى 26 من أكتوبر الجارى، ويشمل التعرف على أحدث الابتكارات التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، عرض منتجات زراعية متنوعة عالية الجودة، من الخضروات والفواكه إلى البذور والأسمدة، اكتشف فرصًا استثمارية جديدة في قطاع الزراعة، وتعرف على أحدث المشاريع الزراعية في المنطقة، برنامج ندوات وورش عمل يقدمها نخبة من الخبراء في مجال الزراعة.

محافظة الوادى الجديد: فتح باب التقديم للمشاركة بمعرض إيجى أجرى الزراعى الثانى

أعلنت إدارة معرض الوادي الجديد الزراعى EGY AGRI2 بدعوتكم عن فتح باب التقديم لجميع المهتمين بالزراعة والاستثمار الزراعي لحضور فعاليتها السنوية، والتي ستقام في الفترة من 25 إلى 26 اكتوبر 2025 بأرض المعارض بالخارجة، للتعرف على أحدث الابتكارات التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، والحصول منتجات زراعية متنوعة عالية الجودة، من الخضروات والفواكه إلى البذور والأسمدة.

وقال عماد حسنى مدير إدارة الإنتاج بديوان عام المحافظة والمشرف على المعرض، إنه ستتاح فيه فرصًا استثمارية جديدة في قطاع الزراعة، وكذلك التعرف على أحدث المشاريع الزراعية في المنطقة، كما سيتم تنفيذ برنامج حافل بالندوات وورش عمل يقدمها نخبة من الخبراء في مجال الزراعة (شهادة حضور) مؤكدا على أن الحجز والاستفسارات من خلال التواصل مع إدارة المعرض وتقديم استمارة المشاركة إلكترونيا عبر الرابط المرفق على صفحات المحافظة ومديرية الزراعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

استقالة أمينة المرأة بحزب "حماة وطن" في الوادي الجديد بعد ترشيح سيدة من خارج المحافظة

أعلنت الدكتورة حنان مصطفى عبدالجواد حجازي، أمينة المرأة بحزب “حماة وطن” بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن استقالتها من منصبها بالحزب ردا على ترشيح طبيبة تدعى "سجى عمرو حسين أمين أبو شنب" مرشحة عن القائمة الوطنية بحزب “حماة وطن” من الوراق بمحافظة الجيزة على مقعد القائمة بدائرة الخارجة وباريس.

وقالت حجازي، عبر صفحتها الشخصية: أعلنت استقالتي الفورية والنهائية من موقعي كأمينة للمرأة بحزب “حماة وطن”، ومن عضوية الحزب، لعدم قدرتي على الاستمرار في العمل تحت مظلة تتهاون في تطبيق القواعد والقوانين التي تحكم عملها الداخلي.



واشارت إلى أن قرار ترشيح نائبة عن المحافظة من خارج نطاقها الجغرافي، ومن غير المقيمين بها، يمثل بالنسبة لي تجاوزًا غير مقبول في حق الجميع؛ في حق القواعد التنظيمية التي تحكم عملنا، وفي حق الأعضاء المخلصين الذين عملوا بجد داخل المحافظة، والأهم من ذلك، في حق أهالي المحافظة أنفسهم الذين يستحقون من يمثلهم بصدق ويُعبر عن مشاكلهم وتطلعاتهم بحكم المعايشة والإقامة الفعلية.

وقالت: إن العمل السياسي الفعّال يستلزم الالتزام المطلق بالشفافية والعدالة الداخلية. عندما تتخذ القرارات التي تتجاهل بوضوح المجهودات المبذولة من كوادر المحافظة، وتُقدّم مرشحًا يفتقر إلى الارتباط الحقيقي بالمنطقة وقضاياها، فإن هذا ليس مجرد خطأ إداري، بل هو مساس بمصداقية الحزب والتزامنا تجاه القاعدة الجماهيرية. كيف يمكننا أن نطالب الآخرين باحترام القانون بينما نتجاوز نحن على قواعدنا الأساسية؟!

واستكملت: عملنا كأمانة للمرأة بجد واجتهاد لتمكين الكفاءات النسائية المحلية والمقيمات في المحافظة، وتقديم الأجدر والأكثر دراية بشؤون المنطقة. إن هذا القرار الأخير يُقوّض جهودنا ويُبعث برسالة واضحة مفادها أن الولاءات قد تكون مقدّمة على الكفاءة والالتزام المؤسساتي.

وأكدت أننا في مصر نعيش عصرًا ذهبيًا لتمكين المرأة، تكرّس بفضل الدعم غير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد مرارًا وتكرارًا على دور المرأة كشريك أساسي في التنمية والعمل السياسي، وضرورة دعم الكفاءات النسائية في كل موقع. هذا الدعم الرئاسي ليس مجرد شعارات، بل هو التزام وطني يوجب علينا كأحزاب سياسية أن نلتزم به على أرض الواقع، باختيار الأجدر والأكثر تمثيلًا لدوائرهم.

إن اختيار مرشحة من خارج المحافظة، على الرغم من وجود كفاءات نسائية مخلصة ومقيمة، هو انتكاسة للجهود الوطنية المبذولة لتمكين المرأة المحلية صاحبة الأرض والقضية، وهو ما يتنافى مع روح التمكين الشامل التي يدعمها رئيس الجمهورية في كل محفل.

وعليه، وحفاظًا على مبادئي والتزامًا بالقيم التي لا يمكنني التنازل عنها، وإيمانًا مني بأن صيانة القواعد هي أساس قوة أي كيان، أعلن ما يلي:

أولا: استنكاري الشديد لقرار ترشيح نائبة من خارج المحافظة وغير المقيمة بها، وأعتبره تجاوزًا في حق الجميع يجب مراجعته وتصحيحه فورًا.

ثانيا: أتقدم باستقالتي الفورية والنهائية من موقعي كأمينة للمرأة بحزب حماة وطن، ومن عضوية الحزب، لعدم قدرتي على الاستمرار في العمل تحت مظلة تتهاون في تطبيق القواعد والقوانين التي تحكم عملها الداخلي.