برلماني: كلمة الرئيس السيسي جسدت صوت الإنسانية ودعوة مصر الدائمة للاستقرار

قال النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة شرم الشيخ للسلام جاءت معبرة عن صوت الإنسانية والضمير العالمي، ومؤكدة على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى تحقيق السلام العادل والشامل، ووقف نزيف الدم في المنطقة.

وأضاف «مهران» أن الرئيس السيسي أكد في كلمته على ضرورة توحيد الجهود الدولية لوقف الحروب والصراعات، وإطلاق مسار سياسي حقيقي يعيد الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة، مشددًا على أن مصر كانت ولا تزال منبرًا للسلام وصوتًا للعقل والحكمة في مواجهة الفوضى والتصعيد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كلمة الرئيس حملت رسائل قوية للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه الأزمات الراهنة، لافتًا إلى أن قمة شرم الشيخ تمثل خطوة مهمة نحو إحياء مسار السلام العالمي وتعزيز الحوار بين الشعوب.

وأكد «مهران» أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل دائمًا نموذجًا للسلام والاستقرار، تسعى إلى حماية الشعوب من ويلات الحروب، وتعمل على ترسيخ قيم العدل والإنسانية والتعايش المشترك في العالم أجمع.