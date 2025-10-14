قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة شقيق الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025
كيف يتصدق الفقير بدون مال؟.. 6 أعمال لا تحتاج منك نقودا
رئيس المجلس الأوروبي يشيد بجهود الرئيس السيسي للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة
بتصميم رياضي.. ماذا تقدم رينو كوليوس موديل 2026 الجديدة؟
يوم رائع أخيرا.. زعيم ديمقراطي يشيد بـ ترامب واتفاق شرم الشيخ للسلام
رضا عبد العال: حسام حسن يحلم بتدريب الأهلـي وهذا أثر على اختياراته
لاستضافة قمة شرم الشيخ للسلام.. السفارة البريطانية توجه الشكر للرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21
هل تجوز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة؟.. الإفتاء توضح
قمة شرم الشيخ للسلام.. إطلاق المسار السياسي بـ"خطة ترامب" وتوقيع وثيقة لدعم الهدنة الشاملة
تقديرًا لجهوده في دعم القضية الفلسطينية.. المصريون يطالبون بمنح الرئيس السيسي جائزة نوبل للسلام
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي جسدت صوت الإنسانية ودعوة مصر الدائمة للاستقرار

قمة شرم الشيخ لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة
أميرة خلف

قال النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة شرم الشيخ للسلام جاءت معبرة عن صوت الإنسانية والضمير العالمي، ومؤكدة على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى تحقيق السلام العادل والشامل، ووقف نزيف الدم في المنطقة.

وأضاف «مهران» أن الرئيس السيسي أكد في كلمته على ضرورة توحيد الجهود الدولية لوقف الحروب والصراعات، وإطلاق مسار سياسي حقيقي يعيد الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة، مشددًا على أن مصر كانت ولا تزال منبرًا للسلام وصوتًا للعقل والحكمة في مواجهة الفوضى والتصعيد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كلمة الرئيس حملت رسائل قوية للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه الأزمات الراهنة، لافتًا إلى أن قمة شرم الشيخ تمثل خطوة مهمة نحو إحياء مسار السلام العالمي وتعزيز الحوار بين الشعوب.

وأكد «مهران» أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل دائمًا نموذجًا للسلام والاستقرار، تسعى إلى حماية الشعوب من ويلات الحروب، وتعمل على ترسيخ قيم العدل والإنسانية والتعايش المشترك في العالم أجمع.

علي مهران مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي قمة شرم الشيخ

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

بالصور

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

