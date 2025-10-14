ذكرى رحيل فتى الشاشة الأول.. رحلة محمود ياسين في عالم الفن

تحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل الفنان محمود ياسين الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى بشكل عام والمصرى بشكل خاص.

وكشفت الفنانة شهيرة عن النصيحة التى وصاها عليها محمود ياسين وتلازمها باستمرار وتعمل بها فى حياتها.

وقالت شهيرة فى حوار سابق لـ صدى البلد :"هناك الكثير من العبارات التى اتذكرها، لانه كان من المبدعين أو الفنانين المثقفين اجتماعيا وفنيا، ولكن كان دائما يقول عبارة واحدة تلازمنى حتى الآن وهى أهم شيء فى العمل الفنى هو النص أو السيناريو، فليس هناك أى تأثير للممثل إذا كان السيناريو ضعيفا وكذلك المخرج، وبالتالى السيناريو أو النص هو عماد العمل الفنى".

مسيرة محمود ياسين الفنية

ولد محمود ياسين في مدينة بورسعيد وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي بعد تقدمه للاختبارات الخاصة به ورفض تعيين القوى العاملة له في بورسعيد، وشارك خلال هذه الفترة في مسرحيات عديده منها سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، الزير سالم، وقدم ما يقرب من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون.

وقدم محمود ياسين عشرات المسلسلات الدرامية على شاشة التليفزيون المصري منها « الدوامة، غدًا تفتح الزهور، مذكرات زوج، اللقاء الثاني، أخو البنات، اليقين، العصيان، سوق العصر، وعد، مش مكتوب، ضد التيار، رياح الشق، أبو حنيفة النعمان".

بدأ محمود ياسين في السينما، بأدوار صغيرة من خلال أفلام “الرجل الذي فقد ظله، القضية 68، شيء من الخوف”، حتى جاءته فرصة البطولة الأولى من خلال فيلم «نحن لا نزرع الشوك» مع شادية ومن إخراج حسين كمال، ثم توالت أعماله السينمائية ليصل رصيده لأكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب «فتى الشاشة الأول»، ومن أهم أفلامه وهو كبير السن فيلم “الجزيرة” مع أحمد السقا.

تزوج الفنان محمود ياسين من الفنانة شهيرة ، إنجب منها كل من عمرو ورانيا ، وكشفت زوجة الراحل فى حديث تليفزيوني لبرنامج ساعة صفا ، ان زوجها كان يرفض ترشيحها فى الافلام التى يقوم ببطولتها لانه يري أن هذا الأمر مسئولية المخرج.