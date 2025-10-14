الجمعية المصرية اللبنانية تشيد بدبلوماسية الرئيس السيسي: مصر جسر للتواصل بين الشرق والغرب

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مشاركة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة السلام جاءت لتؤكد من جديد الدور المحوري لمصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجسد مكانتها التاريخية كقوة إقليمية تمتلك رؤية واضحة ومساراً متوازناً في التعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية.

وقال فوزي إن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال القمة جسدت بصدق صوت العقل والحكمة، وأعادت التأكيد على ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم السلام العادل والشامل والتنمية المستدامة، باعتبارها الطريق الحقيقي نحو الاستقرار الدائم والازدهار المشترك بين الشعوب.

وأضاف أن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي أصبحت نموذجاً يحتذى به في قدرتها على الجمع بين العمل السياسي المسؤول والرؤية الاقتصادية المتوازنة، وهو ما يعزز من مكانة مصر الدولية كجسر للتواصل والتفاهم بين الشرق والغرب، وكشريك أساسي في كل ما يتعلق بإرساء السلام والتنمية في العالم.

وأوضح فوزي أن ما تحقق في قمة السلام يبعث برسائل طمأنينة وثقة لمجتمع الأعمال المصري والعربي والدولي، إذ يعكس بيئة سياسية مستقرة ومناخاً آمناً للاستثمار، ويؤكد أن الاستقرار السياسي هو البنية التحتية الأولى للتنمية الاقتصادية، وأن جهود الدولة المصرية في هذا الإطار تمهد الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية، وفتح مجالات جديدة للشراكة الإقليمية والدولية.

وأشار فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلى أن القمم الدولية الكبرى التي تشارك فيها مصر أصبحت فرصة حقيقية للتأكيد على أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية، وأن ما تقوم به القيادة المصرية اليوم من جهود دبلوماسية يعزز مكانة القاهرة كعاصمة للقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.

واضاف فؤاد حدرج :

“إننا في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نثمن عالياً الجهود المخلصة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وترسيخ مبادئ السلام العادل، وندعو الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً، وأن يوفقها لمزيد من التقدم والازدهار لصالح الوطن والأمة العربية