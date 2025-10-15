قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا الزملكاوي الوحيد بالعائلة.. سميح ساويرس: لن أدعم الزمالك ماليًا قبل وجود إدارة واضحة ومنظمة
قنصل مصر بميلانو يشارك في احتفال الجالية المصرية بذكرى حرب 6 أكتوبر
«الشيوخ الأمريكي» يرفض مشروع قانون جمهوري لتمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق
وسام أبو علي يزف خبرًا سارًا لجمهوره .. شاهد
بعد الوعكة الصحية.. صبري عبدالمنعم يغادر المستشفى ويُوجّه رسالة مؤثرة لجمهوره
عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر
صفقة جديدة.. لاعب زد يدخل اهتمامات الأهلي بالميركاتو الشتوي
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. «بيزيرا» يُهدّد بفسخ عقده بسبب المُستحقات
كمال شعيب يُفجّــر مفاجأة: زيزو «مديون» للزمالك.. وليس له أي مستحقات
سميح ساويرس يكشف: خسرت 200 مليون دولار بسبب قرار استثماري ندمت عليه
محامي الزمالك: ننتظر قرارًا بعودة أرض أكتوبر.. وسنحصل على أرض إضافية في التجمع السادس
أخبار الوادي الجديد: نائب المحافظ تتفقد مقار بيوت الطالبات بالخارجة.. والمحافظة تستعد لإقامة معرض التمور السنوي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد أحدث مقار بيوت الطالبات بالخارجة

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، فرع بيوت الطالبات (المبنى الإداري لديوان المحافظة سابقًا) بمدينة الخارجة، عقب الانتهاء من رفع كفاءته و تسكين طالبات كليات الطب البشري وجامعة الوادي الجديد الأهلية المغتربات، يرافقها الأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حيث اطمأنت على توافر كافة الخدمات اللازمة للطالبات البالغ عددهن ٩٨ طالبةً، كما التقت عددًا منهن للتعرف على آرائهم حول الإقامة وعدم وجود أي معوقات تواجههن في المقر أو الدراسة الجامعية. مشيدةً بجودة و تنوع الخدمات المقدمة، وسرعة الانتهاء من تجهيز المقر في وقت قياسي بالتزامن مع بدء العام الدراسي؛ لاستيعاب إقبال الطلبة والطالبات المغتربات.

الوادي الجديد تستعد لإقامة معرض التمور السنوي الثاني

أعلنت إدارة معرض الوادي الجديد الزراعي  EGY AGRI " مهرجان التمور السنوي"،  اليوم عن فتح باب التقديم لحضور الفعالية السنوية، المقررة خلال 25–26 أكتوبر 2025 بأرض المعارض في مدينة الخارجة، مستهدفةً أصحاب الاستثمار الزراعي والمهتمين بـالابتكارات الزراعية التي تعزّز الإنتاجية وترفع جودة المحاصيل عبر منظومة متكاملة من التقنيات والمنتجات من بذور وأسمدة وخضر وفاكهة.


قال عماد حسني،  مدير إدارة الإنتاج بديوان عام محافظة الوادي الجديد والمشرف على المعرض،  إن معرض الوادي الجديد الزراعي سيتيح فرصًا استثمارية مباشرة في سلاسل القيمة الزراعية، ويعرض أحدث المشاريع المنفَّذة بالمنطقة، إلى جانب برنامج حافل من الندوات وورش العمل يقدمها خبراء وأساتذة مختصون، مع شهادات حضور للمشاركين. 

وأكد عماد،  أن الحجز والاستفسارات جرى تخصيصهما عبر التواصل مع إدارة المعرض وتعبئة استمارة المشاركة الإلكترونية المنشورة على صفحات المحافظة ومديرية الزراعة على منصات التواصل.

لفت إلى ، أن معرض EGY AGRI  يركز هذا العام على حلول الري المطوَّر، التحول الرقمي في المزارع، تقنيات التتبع وتحسين جودة المحاصيل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحيازات الصغيرة، بما يوسّع قاعدة الاستثمار الزراعي. وتشمل الأجنحة منتجات وبذور وأسمدة معتمدة وابتكارات في المكافحة الحيوية وتقليل الفاقد بعد الحصاد، ضمن رؤية تدعم الابتكارات الزراعية وتسعى لتعظيم القيمة المضافة للمزارع المحلي.

أشار إلى أنه يكتسب المعرض خصوصيته من طبيعة المحافظة التي تُعد أكبر محافظات مصر مساحة وأقلها كثافة سكانية، وعاصمتها الخارجة؛ كما تُعد التمور المحصول الأبرز في الهوية الاقتصادية للمحافظة، إلى جانب محاصيل الخضر والفاكهة التي تنمو في الواحات ضمن نظم زراعة تقليدية وحديثة معًا، هذه الخلفية تمنح معرض الوادي الجديد الزراعي منصة عملية لتجريب الابتكارات الزراعية ونقلها للمزارعين والمستثمرين بما ينعكس على جودة المحاصيل وسلاسل التوريد.

مركز بلاط يحتفل بالعيد القومي للوادى الجديد بمسيرة حاشدة ومشاركة جماهيرية 
في أجواء وطنية مبهجة، شهد مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين ، فعاليات انطلاق موكب ميدان 30  يونيو بمدينة بلاط ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي رقم 66 للمحافظة، بحضور قيادات المركز التنفيذية والشعبية وقيادات الشرطة والمرور  وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأجهزة الأمنية بالمركز.

وانطلق الموكب من أمام مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط ليجوب شوارع المدينة الرئيسية في لوحة فنية عكست روح الولاء والانتماء، وتجلت خلالها مظاهر البهجة التي ازدانت بها السيارات والعربات بالورود والأعلام المصرية، بمشاركة طلاب المدارس والإدارات النوعية وفرق الكشافة والطلائع ومؤسسات المجتمع المدني.

وضم الموكب عروض، سيارات المدينة والادارات والوحدات المحلية للمركز والقطاعات الحكومية المختلفة، حيث أثنى الحضور على تنوع العروض الفنية والموسيقية التي قدمها المشاركون تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.

كما تحتفل إدارة تعليم بلاط مساء اليوم بمقر مركز شباب بلاط بمشاركة توجيه التربية الموسيقية وقسم الموهوبين والتعلم الذكي وقسم تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان وقسم الصحافة المدرسية في الاحتفالية المقرر تنفيذها، حيث أكد نصر درويش مدير عام الإدارة أن هذه المشاركة لإدارة بلاط تأتي تأكيدا لرسالتها التربوية في غرس القيم الإيجابية، تحت توجيهات ودعم قيادات واعية بقيمة التعليم

