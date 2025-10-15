الكشف على 163 مواطنًا خلال قافلة طبية بوحدة المستعمرة الصحية بمدينة القصير ضمن مبادرة «حياة كريمة»

شهدت مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ قافلة طبية متكاملة بوحدة المستعمرة الصحية بالمستشفى القديم، وذلك على مدار يومين، في إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة.. وبداية جديدة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ومتابعة الأستاذ عابدين سعيد سكرتير مدينة القصير.

وتهدف القافلة إلى توفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، ضمن جهود الدولة لتيسير الحصول على الرعاية الصحية الشاملة لجميع الفئات.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر أن فريق القوافل الطبية قام بالكشف على 163 مواطنًا في عدد من التخصصات المختلفة، حيث تم توقيع الكشف على 65 حالة باطنة، و23 حالة جراحة عامة، و9 حالات نساء وتوليد، و30 حالة أطفال، و30 حالة تنظيم أسرة، و6 حالات أسنان.

وأكد مدير إدارة القوافل الطبية أن العمل متواصل لتنظيم مزيد من القوافل الصحية خلال الفترة المقبلة في مختلف المناطق بالمحافظة، بهدف مد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات والفحوصات والأدوية خلال القافلة تم تقديمها بالمجان، دعمًا لحق المواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة ومتكاملة.