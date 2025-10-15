حملات موسعة في الغردقة لرفع الإشغالات ومتابعة التراخيص

شنّ حي شمال الغردقة وحي جنوب الغردقة حملتين ميدانيتين موسعتين لرفع الإشغالات ومتابعة التراخيص.

وذلك، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية.

ففي حي شمال الغردقة، استهدفت الحملة شارع النصر وشارع البازارات بمنطقة الدهار، حيث تم إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، إلى جانب المرور على الورش الفنية بشوارع الأزهر والكهف وسمير زوايا، للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية وعدم تجاوز المساحات المقررة للعمل.

أما في حي جنوب الغردقة، فقد شملت الحملة ميدان السقالة والمناطق المحيطة به، حيث جرى فحص تراخيص المحال التجارية، ورفع الإشغالات من الأرصفة، مع التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال طبقًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية.

وأكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، أن الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة لإزالة المظاهر العشوائية بالمدينة، مشددًا على استمرار تكثيف الحملات اليومية في مختلف الأحياء للتصدي لأي مخالفات أو تعديات على الشوارع العامة، بما يضمن تحقيق بيئة حضارية وآمنة للمواطنين والزائرين، والحفاظ على الصورة الجمالية لمدينة الغردقة كأحد أهم المقاصد السياحية على ساحل البحر الأحمر.