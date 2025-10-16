قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين
عصام سالم: جون إدوارد أفضل صفقة أبرمها الزمالك في الصيف
باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
خبير استراتيجي: رغبة ترامب في إنهاء حروب الشرق الأوسط تقيد طموحات نتنياهو
كيف تبدأ الدعاء؟.. كلمات لا تفوّتها من أهم أسباب الاستجابة
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة العالمية: 1.4 مليار دولار من المساهمات الطوعية لاقليم شرق المتوسط

أ ش أ

 أكدت المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة حنان بلخي، أن الاقليم يشهد تحولًا غير مسبوق في العمل الصحي، حيث أطلقت المنظمة خطة تنفيذية استراتيجية جديدة تضم ثلاث مبادرات رئيسية، واستجابت خلال الأشهر الماضية لـ 16 حالة طوارئ و56 فاشية مرضية، كما حشدت 1.4 مليار دولار من المساهمات الطوعية وأعادت تنشيط التحالف الصحي الإقليمي.

وأضافت خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، اليوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان و الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن المنظمة تعمل على إنشاء فريق عمل إقليمي معني بالتمويل الصحي المبتكر والمستدام بمشاركة خبراء من الدول الأعضاء، لتعزيز استدامة النظم الصحية وتحقيق العدالة في التمويل والرعاية.

ونوهت ان هذا التوجّه الإقليمي المتكامل في وقت تشهد فيه المنطقة جهودًا متسارعة لمكافحة الأمراض غير السارية، والوقاية من المخاطر الغذائية، وتطوير التشريعات الصحية، تماشيًا مع أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية لعام 2025 التي تؤكد أن “الوقاية الغذائية والسياسات الدوائية الذكية” أصبحت حجر الزاوية في حماية صحة الأجيال القادمة.

من جانبه، أعلن الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للغذاء والدواء، إطلاق 11 برنامجا وطنيا جديدا في مجالات الرعاية الصحية والسياسات الدوائية والغذائية، ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تشكيل لجنة وطنية للسياسات الصحية

وأوضح أن البرامج الجديدة يشمل تشكيل لجنة وطنية للسياسات الصحية، وخفض مستويات السكر والملح في الأغذية، ومنع استخدام الدهون المهدرجة بشكل كامل، في خطوة تعد من أبرز التوصيات الحديثة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من أمراض القلب والسمنة والسكري. 

كما أشار إلى تطوير منظومة تتبع الدواء من المصنع إلى المريض، بما يضمن سلامة الاستخدام والرقابة الدوائية، بالإضافة إلى متابعة الآثار الجانبية للأدوية بعد تداولها في الأسواق، وهو ما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية في مجال الصيدلة اليقظية (Pharmacovigilance) التي توصي بها تقارير The Lancet Global Health لعام 2025.

وأكد أن المملكة تعمل على دعم دول الإقليم في بناء قدراتها الدوائية، سواء عبر نقل الخبرات الفنية أو دعم الصناعات الوطنية للدواء، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تلعب دورًا محوريا في ضمان جودة الدواء والغذاء وفقا لأعلى المعايير الدولية، مما جعل السعودية نموذجا يحتذى في الأمن الدوائي والغذائي المستدام.

شرق المتوسط منظمة الصحة العالمية المساهمات ثلاث مبادرات رئيسية المساهمات الطوعية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل افتتاحه رسمياً.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

كبار السن

العمر مجرد رقم.. تفاصيل أسباب الحساسية والكرامة الزائدة بعد سن الستين

الإعلامية نهال طايل

نهال طايل: ولاد الأصول بين الناس زي النور في عتمة الليل

النصر للسيارات

بعد الأتوبيسات.. شركة النصر تبدأ إنتاج السيارات الملاكي

لو في الخمسين.. 10 نصائح فعالة لخسارة الوزن واستعادة النشاط بسهولة

دراسة بريطانية: عصير الشمندر يُخفض ضغط الدم لدى كبار السن ويُحسّن بكتيريا الفم

ابتكار مذهل في سماء دبي.. أول سيارة طائرة صينية لا تحتاج لرخصة طيران

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

