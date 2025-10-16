12 سفينة على أرصفة موانئ البحر الأحمر وتداول 18 ألف طن بضائع و741 شاحنة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم، الخميس، أن إجمالي عدد السفن الراسية على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة بلغ 12 سفينة، تم خلالها تداول ما يقرب من 18 ألف طن من البضائع العامة، إضافة إلى 741 شاحنة و146 سيارة، ضمن حركة النشاط البحري المنتظم بالموانئ التابعة للمحافظة.

الواردات والصادرات تسجل توازنًا في الحركة التجارية

ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، فقد تضمنت حركة الواردات نحو 5 آلاف طن بضائع، إلى جانب 309 شاحنات و107 سيارات، بينما شملت حركة الصادرات ما يقارب 13 ألف طن من البضائع، و432 شاحنة و39 سيارة، ما يعكس استمرارية النشاط التجاري في موانئ البحر الأحمر رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

ميناء سفاجا يشهد نشاطًا بحريًا ملحوظًا

وذكر التقرير أن ميناء سفاجا البحري استقبل اليوم السفينة WW Nadia، بينما غادرت الميناء السفينتان AlCudia Express والقاهرة، في إطار الحركة المنتظمة لتداول البضائع ونقل الركاب بين الموانئ المحلية والدولية.

حركة نشطة بميناء نويبع

في السياق ذاته، شهد ميناء نويبع البحري تداول 3700 طن من البضائع و272 شاحنة، من خلال الرحلات المكوكية التي تنفذها السفن سينا، وآور، وآيلة، والتي تربط الميناء المصري بالموانئ الأردنية، لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

1650 راكبًا عبر موانئ الهيئة

كما سجلت موانئ الهيئة خلال الساعات الماضية وصول وسفر نحو 1650 راكبًا عبر موانئها المختلفة، في إطار انتظام الحركة الملاحية للركاب والبضائع على مدار اليوم.