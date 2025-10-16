قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
شيخ الأزهر يستقبل السَّفير الإماراتي الجديد لدى القاهرة ويبحثان تعزيز التعاون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

تساقط الشعر يكشف عن أسرار بجسمك .. تعرفي عليها

تساقط الشعر
تساقط الشعر

 تساقط الشعر أحيانًا يكون مؤشراً مهماً عن صحة الجسم، وليس مجرد مشكلة جمالية.

 فالشعر يتأثر سريعاً بأي خلل داخلي، لأنه آخر ما يحصل على الغذاء من الجسم.

 إليك ما قد يشير إليه تساقط الشعر من نواحٍ صحية:


نقص الفيتامينات والمعادن:
نقص الحديد أو فيتامين D أو الزنك أو فيتامين B12 من أكثر الأسباب شيوعاً.
يظهر التساقط عادةً بشكل منتشر في فروة الرأس دون بقع صلعاء.


الخلل الهرموني:
اضطراب الغدة الدرقية (خمول أو فرط نشاط) يؤدي إلى تساقط واضح.
التغيرات الهرمونية بعد الولادة أو أثناء سن اليأس قد تسبب التساقط المؤقت.


الضغط النفسي والإجهاد:
التوتر الشديد أو الصدمات النفسية قد تؤدي لتساقط يسمى Telogen Effluvium، حيث يدخل الشعر فجأة في مرحلة السقوط.


النظام الغذائي غير المتوازن:
اتباع حميات قاسية أو نقص البروتين يؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر وتساقطه.


الأمراض المزمنة أو تناول بعض الأدوية:
مثل أمراض المناعة الذاتية أو أدوية ضغط الدم، الاكتئاب، وموانع الحمل الهرمونية.


مشاكل فروة الرأس:
الالتهابات الفطرية أو القشرة الشديدة قد تؤثر على نمو الشعر.
 


إذا لاحظتِ تساقطاً يزيد عن 100 شعرة يومياً، أو فراغات واضحة، يُفضل عمل فحوصات دم تشمل:
صورة دم كاملة (CBC)
فيريتين وحديد
فيتامين D
فيتامين B12
وظائف الغدة الدرقية (TSH, T3, T4

تساقط الشعر الشعر اسباب تساقط الشعر

