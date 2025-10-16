تقدم جامعة عين شمس 200 مركز فى تصنيف Times Higher Education

حققت جامعة عين شمس قفزة فى ملف التصنيف الدولي حيث أظهرت نتائج تصنيف التايمز Times Higher Education العالمي لعام 2026، تقدم جامعة عين شمس ٢٠٠ مركز بما يعادل فئة كاملة لتصبح ضمن فئة (٨٠١-١٠٠٠ ) مقارنة بالفئة (١٠٠١-١٢٠٠) العام السابق.

وأكد أ.د محمد ضياء زين العابدين أن هذا التقدم يأتى نتاج إستراتيجية ثابتة وطموحة للجامعة، و ثمرة جهود مستمرة ومنسقة بين جميع إدارات ووحدات الجامعة وتفانى من كافة العاملين بالمنظومة داخل الجامعة وفق إستراتيجية وزارة التعليم العالي والتى مكنت الجامعة أن تتفوق على غيرها من الجامعات العالمية.

كما أضاف أن جامعة عين شمس ضمن أفضل 2% من الجامعات عالميًا، حيث تم تصنيفها في جميع التصنيفات الدولية المرموقة وفق جميع المنهجيات المختلفة، مما يعكس تميز أداء الجامعة في مجالات التدريس و جودة التعليم، البحث العلمي، السمعة الأكاديمية وخدمة المجتمع ، والتنوع الدولي و توظيف الخريجين والبنية التحتية والاستشهادات البحثية و التعاون الدولي فى البحث العلمي والتى تعد أشهر عوامل يتم من خلالها تقييم أداء الجامعات.

وأوضح د. أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى بالجامعة أن تصنيف التايمز للجامعات العالمية تصنيف دقيق ومرموق يعتمد على 17 مؤشرًا للأداء تغطي مختلف الجوانب التعليمية والبحثية والتطبيقية، موزعة على 5 مجالات رئيسية تشمل جميع عناصر التميز الأكاديمي مما يجعل التقدم في هذا التصنيف تحدى كبير للجامعات جميعها.