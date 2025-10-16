في زيارة مفاجئة.. رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى الفيوم النموذجي

أجرى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، صباح اليوم، زيارة مفاجئة إلى مستشفى الفيوم النموذجي للتأمين الصحي لمتابعة سير العمل، والتأكد من تواجد الفرق الطبية، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية للمنتفعين.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور، خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تعزيز المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

خلال جولته التفقدية، قام رئيس الهيئة بزيارة عدد من الأقسام الحيوية، شملت؛ الاستقبال والطوارئ، وحدة الكلى، عناية القسطرة القلبية، وحدة العناية الكبدية، وعناية القلب، ووجّه بسرعة استكمال الملفات الطبية للمرضى، وتحسين آليات متابعة الحالات المرضية بدقة وسرعة.

كما تفقد أقسام رعاية الأطفال ووحدة الحضّانات، والرعاية المركزة، واطمأن على جاهزية الفرق الطبية وتوافر الرعاية اللازمة للحالات الحرجة، بالإضافة إلي الصيدليات والمخازن، حيث راجع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، ووجّه بسرعة توفير أي نواقص بالتنسيق الفوري مع الجهات المعنية.

معدلات التردد على المستشفى

كما اطلع الدكتور أحمد مصطفى، على الجدول الزمني للنوبتجيات الطبية لضمان تغطية مستمرة على مدار الساعة، وراجع معدلات التردد على المستشفى، مؤكدًا ضرورة تسريع إجراءات دخول المرضى وتقليل فترات الانتظار بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي إطار حرص الهيئة على التفاعل المباشر مع المواطنين، استمع رئيس الهيئة إلى شكاوى وملاحظات المرضى وذويهم، ووجّه باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية منها إعادة تنظيم سير العمل، وجدولة المواعيد لتقليل التكدس، وخاصة لكبار السن والحالات الحرجة، بالاضافة إلي سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار، فضلا عن رفع مستوى النظافة والأمن داخل المستشفى من خلال زيادة عدد العاملين وتحقيق الانضباط ومراجعة الشركات، كما وجه رئيس الهيئة بإحالة الأطباء المتغيبين دون عذر قانوني للتحقيق.

شدّد الدكتور أحمد مصطفي، على أهمية الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والسلامة، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، حفاظًا على صحة المرضى والعاملين.

وعقب الجولة، عقد رئيس الهيئة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الأقسام الطبية والإدارية، ناقش خلاله عددًا من المحاور الرئيسية أبرزها، خطة تطوير الخدمات العلاجية والإكلينيكية، تعزيز ثقافة الجودة وسلامة المرضى، رفع كفاءة نظم التعقيم ومكافحة العدوى، تحديث برامج التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الطبية والإدارية.

وفي ختام الزيارة، أكد رئيس هيئة التأمين الصحي أن الهيئة تسير وفق رؤية استراتيجية متكاملة، تهدف إلى تطوير مستشفيات الهيئة على مستوى الجمهورية بما يضمن تحقيق التكامل بين جودة الخدمة والتخصصات الطبية الدقيقة، بالاضافة الي توفير أحدث التجهيزات والتقنيات الطبية، وضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع المنتفعين، وفقًا لأعلى معايير الجودة الشاملة.

يُذكر أن مستشفى الفيوم النموذجي يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 437 سريرًا، ويقدم خدمات طبية في تخصصات، الجراحة العامة والتجميل، جراحات المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، الوجه والفكين، جراحة الأطفال، العظام، المسالك البولية، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، الأورام، والنساء والتوليد.

كما يضم المستشفى عيادات خارجية في تخصصات متعددة، منها، الباطنة، الأطفال، الصدرية، الجلدية، الأسنان، العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

رافق الدكتور أحمد مصطفى خلال الزيارة الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بهيئة التأمين الصحي.



