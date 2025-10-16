شاهد.. الأمين العام المساعد لـ الأمم المتحدة يتناول الكشري في وسط البلد

نظّمت وزارة الرياضة اليوم، الخميس، جولة ثقافية للأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب، الدكتور فيليبي بولييه، وحرمه، للتعرّف على أبرز المعالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية.





شملت الجولة التي نظمتها وزارة الرياضة زيارة مركز مصر الثقافي الإسلامي، أحد أكبر المراكز الدينية في الشرق الأوسط الذي يجسّد قيم التسامح والاعتدال، ويُعد من أبرز المعالم الحديثة التي تعكس هوية الدولة المصرية الجديدة ذات العناصر المعمارية المميزة.

وقد تفاجأ بحصول المركز على 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس.



كما زار الدكتور فيليبي بولييه، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب، وحرمه، فى حضور ممثل عن وزارة الرياضة، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُعد أكبر كاتدرائية في أفريقيا والشرق الأوسط.



وعبر فيليبي بولييه عن إعجابه بالتصميم المعماري المتميز وما تحمله الكاتدرائية من رمزية للتعايش والتآخي بين أبناء الوطن الواحد خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الرياضة.



وعقب الجولة، توجّه فيليبي بولييه، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب، وحرمه، إلى أحد المطاعم الشعبية بمنطقة وسط القاهرة، وتناول وجبة الكشري، حيث استمتع بتجربة مصرية أصيلة وسط المواطنين في الزيارة التي نظمتها وزارة الرياضة.



وأبدى فيليبي بولييه سعادته البالغة بحفاوة الترحيب ودفء المعاملة التي لمسها من الشعب المصري في الزيارة التي نظمتها وزارة الرياضة.



وأكد أن المصريين يتمتعون بلطفٍ فطري وروحٍ ودودة تجعل الزائر يشعر وكأنه بين أهله.





تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي تنظمها وزارة الرياضة للأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب، والتي تتضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المسئولين والمؤسسات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر، بهدف تعزيز التعاون المشترك في قضايا الشباب والتنمية المستدامة.