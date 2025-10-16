قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على أحد أفراد عائلة الأسد في سوريا
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
شاهد.. الأمين العام المساعد لـ الأمم المتحدة يتناول الكشري في وسط البلد

يسري غازي

نظّمت وزارة الرياضة اليوم، الخميس، جولة ثقافية للأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب، الدكتور فيليبي بولييه، وحرمه، للتعرّف على أبرز المعالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية. 


شملت الجولة التي نظمتها وزارة الرياضة زيارة مركز مصر الثقافي الإسلامي، أحد أكبر المراكز الدينية في الشرق الأوسط الذي يجسّد قيم التسامح والاعتدال، ويُعد من أبرز المعالم الحديثة التي تعكس هوية الدولة المصرية الجديدة ذات العناصر المعمارية المميزة.

وقد تفاجأ بحصول المركز على 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس. 

كما زار الدكتور فيليبي بولييه، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب، وحرمه، فى حضور ممثل عن وزارة الرياضة، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُعد أكبر كاتدرائية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وعبر فيليبي بولييه عن إعجابه بالتصميم المعماري المتميز وما تحمله الكاتدرائية من رمزية للتعايش والتآخي بين أبناء الوطن الواحد خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الرياضة.

وعقب الجولة، توجّه فيليبي بولييه، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب، وحرمه، إلى أحد المطاعم الشعبية بمنطقة وسط القاهرة، وتناول وجبة الكشري، حيث استمتع بتجربة مصرية أصيلة وسط المواطنين في الزيارة التي نظمتها وزارة الرياضة.

وأبدى فيليبي بولييه سعادته البالغة بحفاوة الترحيب ودفء المعاملة التي لمسها من الشعب المصري في الزيارة التي نظمتها وزارة الرياضة.

وأكد أن المصريين يتمتعون بلطفٍ فطري وروحٍ ودودة تجعل الزائر يشعر وكأنه بين أهله.


تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي تنظمها وزارة الرياضة للأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب، والتي تتضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المسئولين والمؤسسات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر، بهدف تعزيز التعاون المشترك في قضايا الشباب والتنمية المستدامة.

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

