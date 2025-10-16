عوض الغنام: زيارة منسق الأمم المتحدة للعريش تحمل أهمية كبرى لدعم تنفيذ اتفاقيات شرم الشيخ

أكد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن زيارة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ووكيل الأمين العام للإغاثة الطارئة إلى مستودعات الهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، برفقة محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، تحمل أهمية كبيرة من حيث المضمون والتوقيت، خاصة أنها تأتي في أعقاب مؤتمر شرم الشيخ للسلام وتوقيع اتفاق إنهاء حالة الحرب في غزة.

تسريع تدفق المساعدات إلى غزة

أشار الغنام إلى أن المسؤول الأممي صرّح مسبقًا بأنه سيبقى في المنطقة عدة أيام، بهدف متابعة وصول المساعدات المتكدسة في العريش والمناطق اللوجستية، وحتى منطقة رفح.

وتأتي الزيارة في إطار تفعيل اتفاقيات شرم الشيخ وتسريع تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، مع التركيز على المساعدات الغذائية والطبية ووقود الطهي.

الأمم المتحدة: لحظة أمل للفلسطينيين

أكد المنسق الأممي أن المرحلة الحالية تمثل "لحظة أمل كبيرة" بعد شهور من المعاناة الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن الاستجابة الإنسانية أعيد إطلاقها فور توقيع اتفاق شرم الشيخ.

وأوضح أن الأيام المقبلة ستشهد وصول آلاف الأطنان من المساعدات للمحتاجين، وإحراز تقدم في فتح الطرق والمعابر، إلى جانب جمع شمل عدد من العائلات الفلسطينية.

تحذيرات من انتكاسة.. ومطالب بفتح المعابر

رغم الأجواء الإيجابية، حذّر المسؤول الأممي من خطر الانتكاس في مسار السلام، مطالبًا بضرورة رفع حجم المساعدات إلى آلاف الشاحنات أسبوعيًا، وفتح المزيد من المعابر لتسهيل عمليات الإغاثة.

اجتماع موسع في شمال سيناء

بدأت الزيارة صباح اليوم باجتماع رسمي في ديوان محافظة شمال سيناء، بحضور المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تم عرض جاهزية الدولة المصرية للتعامل مع التطورات الإنسانية، ومواصلة الاستجابة اللوجستية عالية المستوى التي تتبعها مصر منذ بداية الأزمة.

قوافل مساعدات تتحرك.. والمنطقة اللوجستية مزدحمة

وختم الغنام تقريره بالإشارة إلى انطلاق قافلة جديدة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من القاهرة إلى العريش صباح اليوم، في ظل ازدحام كبير داخل المنطقة اللوجستية، نتيجة تكدّس مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات، بانتظار السماح بإدخالها إلى قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.