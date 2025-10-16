الهيئة الإنجيلية تشارك في دعم المتضررين في غزة

في إطار الجهود الوطنية لدعم المتضررين في غزة، شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في القافلة الإغاثية التي نُظمت ضمن مبادرة "مسافة السكة لأهالينا في فلسطين"، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

قدّمت الهيئة ضمن القافلة 22 طنًا من المواد الغذائية الجافة، جرى تجهيزها بعناية لتلبية احتياجات الأسر الفلسطينية المتضررة من القصف، في إطار التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية والإنسانية تجاه المتضررين في أوقات الأزمات.

التضامن مع الشعب الفلسطيني

وقال الأستاذ رفيق ناجي، مدير المبادرات الوطنية التنموية والتطوع بالهيئة القبطية الإنجيلية:

"مشاركتنا في هذه القافلة تعكس تلاحم مؤسسات التحالف الوطني وتضامن المصريين الكامل مع الشعب الفلسطيني، وتؤكد روح التعاون والعمل المشترك التي توحّد مؤسسات المجتمع المدني المصري في مواجهة الأزمات الإنسانية."

تأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود الهيئة القبطية الإنجيلية في دعم قضايا الإغاثة الإنسانية، وتعاونها المستمر مع مؤسسات الدولة، تعزيزًا لقيم المسؤولية والتكافل بين الشعبين المصري والفلسطيني.