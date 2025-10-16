ما هي البواسير وأنواعها؟.. مؤلمة وغير مريحة

يقصد بمرض البواسير، الأوردة المتورمة والمتضخمة التى تتشكل داخل وخارج فتحة الشرج والمستقيم وقد تكون مؤلمة وغير مريحة وتسبب النزيف.

نولد جميعنا بالبواسير الطبيعية ، لكنها عادةً لا تُزعجنا الا عندما تتورم وتكبر، تُسبب أعراضًا مزعجة وتزداد شيوعًا مع التقدم في السن، حيث تُصيب أكثر من نصف الأشخاص فوق سن الخمسين .

أنواع البواسير



يمكن أن تحدث البواسير داخل المستقيم أو خارجه ويعتمد نوعها على مكان تورم الوريد. وتشمل أنواعها:

البواسير الداخلية

تتشكل أوردة متورمة داخل المستقيم و قد تنزف البواسير الداخلية، لكنها عادةً لا تكون مؤلمة.



البواسير الخارجية

تتشكل أوردة منتفخة تحت الجلد حول فتحة الشرج أما فتحة الشرج هي الفتحة التي يخرج منها البراز و قد تسبب البواسير الخارجية حكة وألمًا، وقد تنزف أحيانًا. عادةً ما يمكنك رؤية البواسير الخارجية أو الشعور بها.



البواسير المتدلية

قد تبرز البواسير الداخلية أو تبرز خارج فتحة الشرج. قد تنزف هذه البواسير أو تسبب ألمًا.



مُخَثَّر

تتشكل جلطة دموية في البواسير الخارجية وعادةً ما تكون هذه الأنواع مؤلمة، وتُسبب تكوّن كتلة أرجوانية أو زرقاء خارج فتحة الشرج حيث تؤثر هذه الجلطة فقط على فتحة الشرج، ولا تنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم).