مقتل 4 أشخاص.. الأمن الكيني يطلق النار على مشيعي جنازة زعيم المعارضة | شاهد
مقتل 14 شخصا في معركة بالرصاص والسهام بين الجيش الإندونيسي ومتمردين
مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة على طريق القصير - مرسى علم
مدبولي: لدي ثقة كاملة في شبابنا لإبهار العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير
المسلماني: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر منارة الوسطية والتسامح عالميًا
درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
يحمي من أخطر 3 أمراض ويطرد السموم من المخ .. اكتشف فوائد الجوز
ترامب وبوتين على الخط الساخن قبل وصول زيلينسكي إلى البيت الأبيض
كسر إصبع إبني.. مدرس يحرر محضرا ضد زميله بقسم العمرانية
رئيس الوزراء يتابع الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة
مرأة ومنوعات

ما هي البواسير وأنواعها؟.. مؤلمة وغير مريحة

البواسير
البواسير

يقصد بمرض البواسير،  الأوردة المتورمة والمتضخمة التى تتشكل داخل وخارج فتحة الشرج والمستقيم وقد تكون مؤلمة وغير مريحة وتسبب النزيف.

البواسير

 نولد جميعنا بالبواسير الطبيعية ، لكنها عادةً لا تُزعجنا الا  عندما تتورم وتكبر، تُسبب أعراضًا مزعجة وتزداد شيوعًا مع التقدم في السن، حيث تُصيب أكثر من نصف الأشخاص فوق سن الخمسين .

أنواع البواسير


يمكن أن تحدث البواسير داخل المستقيم أو خارجه ويعتمد نوعها على مكان تورم الوريد. وتشمل أنواعها:

البواسير الداخلية 

 تتشكل أوردة متورمة داخل المستقيم و قد تنزف البواسير الداخلية، لكنها عادةً لا تكون مؤلمة.


البواسير الخارجية 

 تتشكل أوردة منتفخة تحت الجلد حول فتحة الشرج أما فتحة الشرج هي الفتحة التي يخرج منها البراز و قد تسبب البواسير الخارجية حكة وألمًا، وقد تنزف أحيانًا. عادةً ما يمكنك رؤية البواسير الخارجية أو الشعور بها.

أعراض البواسير والسرطان


البواسير المتدلية

 قد تبرز البواسير الداخلية أو تبرز خارج فتحة الشرج. قد تنزف هذه البواسير أو تسبب ألمًا.


مُخَثَّر

 تتشكل جلطة دموية في البواسير الخارجية وعادةً ما تكون هذه الأنواع مؤلمة، وتُسبب تكوّن كتلة أرجوانية أو زرقاء خارج فتحة الشرج حيث تؤثر هذه الجلطة فقط على فتحة الشرج، ولا تنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم).

البواسير أنواع البواسير اعراض انواع البواسير ماهى البواسير البواسير الداخلية البواسير الخارجية

