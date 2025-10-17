قافلة للكشف الطبي المجاني للمحامين

أعلنت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه في ضوء التعاون بين النقابة العامة للمحامين ووزارة الصحة المصرية، وحرصًا على صحة المحامين من خلال الكشف المبكر عن الأمراض والتعامل معها، فقد تقرر عمل كشف طبي مجاني، مع إجراء التحاليل والأشعات اللازمة طبقًا لكل حالة من الحالات التالية:

أولًا: الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية: الضغط – السكر – الاعتلال الكلوي.

ثانيًا: الكشف المبكر عن الأورام: الثدي – صحة المرأة (استثناءً لأنواع من الأورام مثل: سرطان المثانة – القولون – الرئة – عنق الرحم للسيدات)؛ وذلك للكشف المبكر عن أية أمراض والتعامل معها قبل انتشارها.

وذلك في الفترة من 18/10/2025 حتى 20/10/2025، بنادي المحامين النهري بالمعادي.