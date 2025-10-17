حالة الطقس اليوم.. شديد الحرارة في جنوب الصعيد بارد ليلا في القاهرة والإسكندرية

حالة الطقس اليوم .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفى الصباح الباكر.

الظواهر الجوية اليوم

تسود شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص ضعيفة جدا لامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين الاربع والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 19

العاصمة الادارية 30 17

6 اكتوبر 30 18

بنهــــا 29 19

دمنهور 28 18

وادى النطرون 29 19

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 29 19

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 28 18

طنطا 27 18

دمياط 28 22

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 30 18

السويس 29 19

العريش 28 17

رفح 27 20

رأس سدر 29 19

نخل 28 12

كاترين 27 11

الطور 29 20

طابا 28 17

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 27 17

العلمين 26 18

مطروح 26 17

السلوم 28 16

سيوة 28 15

رأس غارب 33 24

الغردقة 31 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 33 24

حلايب 30 25

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 29 18

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 17

سوهاج 34 19

قنا 36 21

الأقصر 38 20

أسوان 40 23

الوادي الجديد 35 21

أبو سمبل 39 23

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 38 29

المدينة 36 24

الرياض 34 21

المنامة 33 27

أبوظبى 37 26

الدوحة 34 26

الكويت 38 24

دمشق 28 09

بيروت 26 22

عمان 27 15

القدس 25 15

غزة 27 21

بغداد 35 23

مسقط 31 26

صنعاء 24 12

الخرطوم 40 28

طرابلس 27 21

تونس 26 19

الجزائر 23 14

الرباط 25 14

نواكشوط 35 24

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 21 05

إسطنبول 22 14

إسلام آباد 31 18

نيودلهى 32 21

جاكرتا 33 24

بكين 17 05

كوالالمبور 32 24

طوكيو 26 16

أثينا 22 16

روما 23 10

باريس 16 08

مدريد 23 11

برلين 13 04

لندن 16 10

مونتريال 11 05

موسكو 10 04

نيويورك 17 08

واشنطن 18 06

أديس أبابا 21 11