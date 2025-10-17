قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرص عمل جديدة.. "العمل" توفر 2914 وظيفة في 72 شركة خاصة لشباب 13 محافظة
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 24 يتخطى الـ 6500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
تلفزيون الصين المركزي يعلن ‌‏استقالة رئيس الوزراء المنغولي زندان شاتار
زيادة أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أجرة المواصلات
الصليب الأحمر: غزة تغرق في المعاناة.. وطوابير المياه والغذاء لا تنتهي
كاتس يوعز بوضع إشارات عند حدود الخط الأصفر في غزة
جيش الاحتلال يضع علامات عند الخط الأصفر في غزة
التأمين الصحي الشامل: نتكفل بتكلفة العمليات للمواطن ولو وصلت مليون جنيه
خاص بأسر الضحايا.. توصيات دولية جديدة حول حوادث الطائرات
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حالة الطقس اليوم.. شديد الحرارة في جنوب الصعيد بارد ليلا في القاهرة والإسكندرية

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس اليوم .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفى الصباح الباكر.

الظواهر الجوية اليوم

تسود شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص ضعيفة جدا لامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس ارشيفيه

كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين الاربع والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 19

العاصمة الادارية 30 17

6 اكتوبر 30 18

بنهــــا 29 19

دمنهور 28 18

وادى النطرون 29 19

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 29 19

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 28 18

طنطا 27 18

دمياط 28 22

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 30 18

السويس 29 19

العريش 28 17

رفح 27 20

رأس سدر 29 19

نخل 28 12

كاترين 27 11

الطور 29 20

طابا 28 17

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 27 17

العلمين 26 18

مطروح 26 17

السلوم 28 16

سيوة 28 15

رأس غارب 33 24

الغردقة 31 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 33 24

حلايب 30 25

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 29 18

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 17

سوهاج 34 19

قنا 36 21

الأقصر 38 20

أسوان 40 23

الوادي الجديد 35 21

أبو سمبل 39 23

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 38 29

المدينة 36 24

الرياض 34 21

المنامة 33 27

أبوظبى 37 26

الدوحة 34 26

الكويت 38 24

دمشق 28 09

بيروت 26 22

عمان 27 15

القدس 25 15

غزة 27 21

بغداد 35 23

مسقط 31 26

صنعاء 24 12

الخرطوم 40 28

طرابلس 27 21

تونس 26 19

الجزائر 23 14

الرباط 25 14

نواكشوط 35 24

حالة الطقس

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 21 05

إسطنبول 22 14

إسلام آباد 31 18

نيودلهى 32 21

جاكرتا 33 24

بكين 17 05

كوالالمبور 32 24

طوكيو 26 16

أثينا 22 16

روما 23 10

باريس 16 08

مدريد 23 11

برلين 13 04

لندن 16 10

مونتريال 11 05

موسكو 10 04

نيويورك 17 08

واشنطن 18 06

أديس أبابا 21 11

الطقس حالة الطقس حالة الطقس اليوم الظواهر الجوية اليوم حالة البحر المتوسط

