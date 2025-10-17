قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ألسن عين شمس تنظم ندوة حول تجارب النشر الدولي في مجال اللغات

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس ندوة بعنوان "تجارب النشر الدولي في مجال اللغات"، تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وأ.د. أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

افتتح فعاليات الندوة الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بكلمة افتتاحية شدد فيها على أهمية النشر الدولي كركيزة أساسية لتطوير البحث العلمي والارتقاء بمستوى الجامعة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد أ.د. عطية أن النشر الدولي لا يقتصر على توثيق الإنجازات العلمية فحسب، بل يمثل أيضًا جسرًا للتواصل مع المجتمع الأكاديمي العالمي، ويتيح للباحثين فرصًا للتعلم من التجارب الدولية وتبادل الأفكار المبتكرة. وأشار إلى ضرورة اختيار المجلات المحكمة بعناية لضمان وصول البحث إلى الجمهور العلمي المناسب، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمانة العلمية.

جاءت الندوة بتنظيم مكتب النشر العلمي برئاسة أ.م.د. ريهام عامر، وحاضر فيها كل من:

أ.د. سمر عبد السلام، أستاذ الأدب بقسم اللغة الإنجليزية،

أ.د. نهال ناجي، أستاذ اللغويات بقسم اللغة الإنجليزية،

أ.د. شيماء رضوان، أستاذ الترجمة بقسم اللغة الإسبانية،

د. مونيكا مرقص، مدرس الترجمة بقسم اللغة الفرنسية.


تناولت الندوة أهمية النشر الدولي ودوره في تطوير البحث العلمي ورفع التصنيف الأكاديمي للجامعة، كما استعرضت الفهارس والمجلات الدولية وآليات اختيار المجلة المناسبة لمجال البحث. وشارك المحاضرون تجاربهم الشخصية في النشر الدولي، موضحين خطوات التقدم لجائزة النشر الدولي التي تتيحها الجامعة للباحثين المتميزين.

وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وباحثي الماجستير والدكتوراه، وطلاب الدراسات العليا.

قطاع الدراسات العليا والبحوث كلية الألسن جامعة عين شمس جامعة عين شمس

