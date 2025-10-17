محافظ القاهرة:حملات رقابية مشددة على محطات الوقود لمواجهة الاحتكار

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن صدور قرار بتحريك تعريفة الركوب لجميع وسائل النقل: هيئة النقل العام، السرفيس، النقل الجماعي، والتاكسي، وذلك بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول بتحريك أسعار البنزين والسولار.

وأكد صابر أن الزيادة الجديدة تتراوح ما بين 10% إلى 15%، مع مراعاة المسافات المختلفة وحقوق كل من الركاب والسائقين، بالتنسيق مع باقي المحافظات لضمان التوحيد وعدم التلاعب.

رقابة صارمة على المحطات لضمان العدالة

شدد المحافظ، في مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز"، على تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود بهدف التصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين، سواء من قبل أصحاب المحطات أو سائقي المواصلات.

وقد تم توجيه رؤساء الأحياء للنزول الميداني إلى الشوارع والمواقف العامة، لضبط التعريفة الجديدة، وضمان التزام السائقين بها، كما تم تكليف مديرية التموين بمتابعة دقيقة للمحطات وتطبيق القانون على المخالفين.

تنسيق بين المحافظات لتوحيد التسعيرة

أوضح الدكتور صابر أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المحافظات المجاورة لضمان توحيد تعريفة الركوب، مما يسهّل على المواطنين التنقل دون الوقوع في فوضى الأسعار، ويمنع ظهور أسواق سوداء أو تفاوت في قيمة الأجرة بين المناطق المختلفة.

رسالة للمواطنين: الإبلاغ عن المخالفات

في ختام حديثه، دعا محافظ القاهرة المواطنين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو استغلال في أسعار الوقود أو الأجرة، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على حماية المواطن وضمان العدالة في تقديم الخدمات.