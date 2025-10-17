تعريفة الركوب الجديدة في القاهرة الكبرى بعد إعلانها رسميا

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية، وتطبيق الأسعار الجديدة منذ الساعة 6 صباحا منذ اليوم الجمعة.

وينشر صدى البلد أسعار تعريفة الركوب في محافظات القاهرة الكبرى بعد اعلانها رسميا.



تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أعلنت محافظة القاهرة عن تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض ، فى ضوء صدور قرار تعديل سعر البنزين والسولار .

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة ، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، حيث تراوحت نسبة الزيادة فى تعريفة الركوب ما بين ١٠% إلى ١٥%.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أعلنت محافظة القاهرة عن تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض ، وذلك فى ضوء صدور قرار تعديل سعر البنزين والسولار.

أسعار أتوبيسات النقل العام بالقاهرة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار :



أتوبيس عادي ١٢ جنيها بدلا ١٠ جنيهات.

أتوبيس مكيف ٢٣ جنيها بدلا من ٢٠ جنيها.

أسعار أتوبيسات النقل الجماعي بالقاهرة 2024، كما يلي،



ميني باص عادي من 15 جنيها إلى 16 جنيهًا.

ميني باص مكيف: ١٨ جنيهًا بدلا من 14 جنيهًا.

وشدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

وأعلن محافظ القاهرة، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

تعريفة ركوب التاكسي الأبيض بعد الزيادة

قررت محافظة القاهرة تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض، وذلك بعد زيادة أسعار البنزين والسولار .

جاء تعديل تعريفة ركوب التاكسى لتصبح كالتالي :-

تعريفة ركوب التاكسى 13,5 جنيها لفتح العداد ويشمل 1 كيلومتر .

تعريفة ركوب التاكسى تشمل 3 جنيهات لكل 1 كيلو متر من فتح العداد .

تعريفة ركوب التاكسى تشمل 30 جنيها ساعة الانتظار وتزداد بواقع 14 جنيها لكل ساعة إضافية.

محافظة الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح المهندس عادل النجار أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة .



وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وكلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين.



مشددًا على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.



ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.



مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة:

على الخطوط التالية 33465048 / 33465046 بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01016050453 .

محافظة القليوبية

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس بخطوط النقل الداخلية والخارجية، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده المحافظ بحضور الدكتور إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ، والعقيد محمود علام، مدير مباحث مرور القليوبية، والأستاذ رضا عويس، مدير المواقف، والدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة لتحديد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس بجميع الخطوط، بما يتناسب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي.