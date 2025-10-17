قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد 11 فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال عودتهم للمنازل
ماجد الكدواني: كواليس «فيها إيه يعني» مختلفة ومليانة طاقة
الداخلية تكشف حقيقة تعدى بلطجى على بائع خضروات بالعياط
ترامب: زيلينسكي منفتح على الحوار من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا
مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
هاكرز مصري يكتشف الثغرات في المواقع بملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل
فن وثقافة

مدحت صالح يبدأ حفله في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33 بالأوبرا

النجم مدحت صالح
النجم مدحت صالح
أوركيد سامي

بدأ منذ قليل الفنان مدحت صالح حفله المميز في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33، المقام في دار الأوبرا المصرية. الحفل شهد حضورًا لافتًا من نجوم الفن والجمهور والإعلام، الذين توافدوا للاستمتاع بأغاني مدحت صالح التي لطالما أضافت للموسيقى العربية لمسات من الإبداع والتميز.

ويُقام مهرجان الموسيقى العربية هذا العام تحت شعار "أم كلثوم"، تكريمًا لإرث السيدة أم كلثوم الذي لا يزال يشكّل مصدر إلهام للأجيال الجديدة من الفنانين والموسيقيين. حيث يتواصل المهرجان عبر سلسلة من الفعاليات التي تستقطب محبي الفن والموسيقى من مختلف أنحاء الوطن العربي.

ويتوقع أن يشهد المهرجان مزيدًا من الحفلات التي يشارك فيها كبار النجوم، لتأكيد مكانة مهرجان الموسيقى العربية كأحد أبرز الفعاليات الفنية في العالم العربي.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية: أعرق وأكبر الفعاليات الموسيقية في العالم العربي

يُعد مهرجان الموسيقى العربية أحد أعرق وأكبر المهرجانات الموسيقية في المنطقة العربية. يُنظم سنويًا في دار الأوبرا المصرية، ويجمع كبار الفنانين والموسيقيين من مختلف أنحاء الوطن العربي للاحتفال بالإرث الموسيقي العربي وتقديم عروض فنية راقية.

تاريخ المهرجان

أُقيم المهرجان لأول مرة في عام 1992، وهو يُنظم تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويهدف إلى الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتقديمه للأجيال الجديدة. يُعتبر المهرجان حدثًا ثقافيًا ضخمًا يساهم في تعزيز الهوية الموسيقية العربية ويمنح جمهور الفن فرصة للاستمتاع بالعروض الحية.

مهرجان "أم كلثوم"

في دورته الحالية، يحمل مهرجان الموسيقى العربية اسم "أم كلثوم"، تكريمًا لكوكب الشرق، التي لا تزال تعد رمزًا للفن العربي الأصيل. هذه التسمية تضيف طابعًا خاصًا للمهرجان هذا العام، في ظل التركيز على الغناء الكلاسيكي والأصوات التي أثرت في الموسيقى العربية على مر السنين.

الفعاليات والمشاركون

يشهد المهرجان سنويًا العديد من الحفلات الموسيقية التي يشارك فيها نجوم الغناء العربي، بالإضافة إلى فرق موسيقية تقدم المقطوعات الشهيرة من التراث العربي. في كل دورة، يُنظم المهرجان عدة حفلات متنوعة تشمل مجموعة من الألوان الموسيقية المختلفة مثل الطرب الكلاسيكي، الموسيقى المعاصرة، الموسيقى التقليدية، وأيضًا عروض من الإنشاد الديني.

يُحضر المهرجان أيضًا فنانين شبان، مما يُساهم في دعم المواهب الشابة وفتح المجال أمامهم للتعرف على جمهور أكبر.

يُعتبر مهرجان الموسيقى العربية منصة أساسية لدعم الفن والموسيقى العربية، ويُسهم في إبراز أهمية الحفاظ على التراث الموسيقي. كما يُعد المهرجان مناسبة ثقافية كبيرة في مصر والعالم العربي، تُسهم في جذب السياحة الثقافية وتطوير المشهد الفني في المنطقة.

