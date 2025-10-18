باستثمارات 1.3 مليار يورو.. البحث العلمي والابتكار يقودان تطوير قطاع مستحضرات التجميل

شهدت القاهرة انعقاد النسخة العاشرة من المؤتمر السنوي للعناية بصحة البشرة والشعر “Skin & Hair Summit 2025”، الذي أصبح منصة علمية بارزة لتبادل الخبرات وعرض أحدث التطورات في مجال أمراض الجلد والشعر، بمشاركة واسعة من الأطباء والخبراء والصيادلة وممثلي الجامعات والمؤسسات الطبية في مصر والمنطقة العربية.

يأتي تنظيم المؤتمر استمرارًا لمسيرة بدأت عام 2016 بهدف دعم البحث العلمي والابتكار الطبي الذى أكد الخبراء ان حجم الاستثمارات فى البحث العلمى لمستحضرات التجميل يصل إلى 1.3 مليار يورو عالميا، وترسيخ التعاون بين الخبراء في مجالات الجلدية والتجميل العلاجي، حيث شهدت الدورة الحالية حضور نحو 800 متخصص، إلى جانب نخبة من الأطباء العالميين، ما جعل الحدث أحد أبرز الملتقيات الإقليمية في هذا التخصص الحيوي.

وشهدت الفعاليات هذا العام إطلاق الدورة الثالثة من أكاديمية E-Derms، المخصصة لتدريب الأطباء على إنتاج محتوى علمي مسؤول عبر المنصات الرقمية، إضافة إلى عقد جلسات نقاشية تناولت أحدث الأبحاث حول حب الشباب، وفرط التصبغ، والإكزيما، وزراعة الشعر، والالتهابات الجلدية المزمنة، مع اعتماد المؤتمر من الأكاديمية والرابطة الأمريكية للتعليم الطبي المستمر (AACME)، بما يعكس التزام المشاركين بالمعايير العالمية في التعليم الطبي المستمر.

وخلال فعاليات المؤتمر، أكد محمد العربي خبير المستحضرات التجميلية الطبية أن الهدف من هذه الجهود هو "خلق جمال يحرك العالم"، موضحًا أن الاستثمار في العلم والتكنولوجيا يمثل محورًا رئيسيًا لتطوير قطاع العناية بالبشرة والشعر، وتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي يمتد إلى المجتمع بأكمله.

وأوضحت ساندرين جافيه-سيبوني، المدير العام لقطاع منتجات التجميل الطبية، أن "العلم يظل جوهر رؤيتنا منذ تأسيسنا، ويمثل الأساس في كل ما نقدمه من ابتكارات مبنية على الأدلة والتجارب السريرية الدقيقة".

وأشار العربي إلى أهمية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير منتجات التجميل، نظرًا لتوافر المواد الخام والقوى العاملة المؤهلة، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي النسبي.

وأوضح في تصريحات خاصة أن تهيئة البيئة الاستثمارية وتفعيل القوانين الجديدة الداعمة للتصدير وحوافز مناطق التجارة الحرة تسهم في جعل مصر وجهة مفضلة للشركات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يشهد نموًا مطردًا في الطلب على مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، مما يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من هذا القطاع الواعد.

وأضاف أن هناك توجهًا متزايدًا نحو تصنيع منتجات عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية، بما في ذلك المستحضرات الطبيعية والعضوية، وهو ما يعزز مكانة مصر على خريطة الأسواق الدولية.

وأظهرت النشرات الرسمية ارتفاع صادرات مصر من مستحضرات العطور والتجميل خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي لتسجل 145 مليونًا و140 ألف دولار، مقابل 105 ملايين و478 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 39 مليونًا و662 ألف دولار، ما يعكس تنامي الطلب العالمي على المنتجات المصرية وارتفاع القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في هذا المجال.

وتم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز خدمات صحة الجلد في مصر وتوسيع نطاقها على مستوى الجمهورية،