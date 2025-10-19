متحف الغردقة يحتفل بـ اليوم العالمي للعصا البيضاء

احتفل متحف الغردقة "باليوم العالمي للعصا البيضاء" ، في أجواء مليئة بالدعم والتقدير لذوي البصيرة،بالتعاون مع أحد مدارس المكفوفين.



أوضحت إدارت متحف الغردقة،أن قدم الطلبة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية المميزة ،بالإضافة إلى تنفيذ ورشة فنية مميزة للنحت بالطين الأسواني، أبدع فيها المشاركون بأيديهم أعمالًا رائعة مستوحاة من التراث المصري القديم.



أفادت إدارة المتحف،إلى تنظيم جولة إرشادية داخل قاعات المتحف للتعريف بروائع الحضارة المصرية، بطريقة تناسب جميع الزائرين وتتيح لهم تجربة تفاعلية مميزة.



يذكر أن تمتد مساحة المتحف على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.

ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.