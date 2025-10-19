أخبار جنوب سيناء: ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة.. ومدير الرعاية يُشدّد علي الانضباط والجودة براس سدر

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث والفعاليات أهمها شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بطور سيناء ودعوات لدعم جنوب سيناء.

كما شدّد الدكتور أيمن رخا مدير فرع القناة وسيناء للرعاية الصحية على تحقيق الانضباط والجودة بمستشفى رأس سدر.

وإليكم تفاصيل الأخبار

​يعاني أهالي جنوب سيناء من الارتفاع المستمر والمقلق لأسعار الخضراوات والفاكهة، التي تتجاوز بكثير مثيلاتها في المحافظات الأخرى. ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من الفاكهة إلى 50 جنيهاً كحد أدنى، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأسعار أكثر بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

الأمر بات مُقلقاً للغاية؛ إذ يبدأ أقل سعر لكيلوغرام الفاكهة من 40 جنيهاً ويلامس سقف الـ 100 جنيه للكيلو، بينما لا يقل سعر كيلوغرام الخضار عن 30 جنيهاً، لتسجل الكوسة والبامية نحو 60 جنيهاً، والطماطم والفلفل 25 جنيهاً للكيلو.

​هذا العبء الذي يثقل كاهل المواطنين يأتي بالتوازي مع إرهاق ومحاصرة مزارعي جنوب سيناء الذين يواجهون تحديات متراكمة دفعتهم لتقليص مساحات زراعة المحاصيل، وخاصة الخضراوات والفاكهة، التي كانت الملجأ الوحيد للمواطنين للحصول على منتجات طازجة وبأسعار معقولة. فالمزارعون يعانون من تحرير محاضر لآبار المياه من قِبَل الموارد المائية، وارتفاع مستمر في فواتير الكهرباء وتكاليف العمالة الزراعية، بالإضافة إلى التشديد على إدخال العمالة عبر النفق. والأدهى من ذلك كله، أنه لم يتم تقنين أوضاعهم حتى الآن، كما أشار أبو يونس مطير إلى أن ارتفاع نولون النقل يمثل سبباً إضافياً في تفاقم أسعار الخضراوات والفاكهة.

​لذلك، يرتفع صوت الأهالي مطالبين المسؤولين بسرعة التحرك لدعم مزارعي جنوب سيناء، وخاصة في طور سيناء؛ فـ "الأمن الغذائي للمواطن هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي". ومن هذا المنطلق، يجب منح المزارعين حوافز تشجيعية والمساهمة الفعّالة في إيجاد حلول عاجلة وملموسة لتلك التحديات.

​وفي تعليق على الأزمة، أكد المهندس عبد الفتاح الأعصر، وهو أحد سكان جنوب سيناء، على ضرورة دعم المزارعين بشكل كبير في توفير الأسمدة وتسهيل دخول العمالة الزراعية، مشيراً إلى أن توفير المنتجات الزراعية هو بالفعل أمن قومي. كما أضاف رضا نوارة من سكان جنوب سيناء أنه لا بد من إيجاد حلول جذرية لصالح المزارعين بجنوب سيناء.

واقترح "مطير" دعم المزارعين من خلال تخفيض أسعار الأسمدة والبذور والمبيدات، وتخفيض تكلفة النقل، وتوفير مصادر مياه مستدامة عبر التوسع في حفر الآبار، علاوة على تشجيع وتدريب الشباب على الزراعة لضمان استدامة الإنتاج.

​وعقد الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اجتماعًا دوريًا صباح اليوم داخل مستشفى رأس سدر. حضر الاجتماع الدكتور هاني العزبي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع ومدير المستشفى، ومديرو الأقسام الطبية.

​استعرض رئيس الإقليم مؤشرات الأداء داخل المستشفى وناقش تقارير التشغيل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وشدد رخا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى في جميع الأقسام، موجهًا بضرورة مواصلة الجهود لضمان انتظام العمل داخل منشآت الفرع وتقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

​كما تم الوقوف خلال الاجتماع على ما تم تنفيذه من خطط لتحقيق التكامل في الأداء، واستعراض نسب الإنجاز في البرامج التدريبية للعاملين، ومعدلات الأداء في العيادات الخارجية والطوارئ والمعامل.

​وفي الختام، أكد رئيس الإقليم أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الانضباط، وتكثيف الجهود لتحسين تجربة المنتفعين وتحقيق رضاهم.