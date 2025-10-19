قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يُحذّر: حرب غزة لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس
بعد الفوز علي نهضة بركان.. لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي |شاهد
هاني جنينة: الاقتصاد المصري يتعافى أسرع من التوقعات مع مطلع 2025 | فيديو
بعد أدائه القسم في «الشيوخ».. ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ «مرجان أحمد مرجان»
محمد طارق أضا: بيراميدز استحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة.. والسر في الإدارة
أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية
« الزفة دخلت في العامود » .. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالسويس
أحمد حمودة: توروب صاحب شخصية قوية.. وإمام عاشور لا يُقارن بأي لاعب في مصر
اختلاق ذرائع كاذبة.. «حماس»: حصار إسرائيل لمعبر رفح انتهاك صارخ لاتفاق التهدئة
نجم الزمالك: «يورتشيتش» أفضل مدرب في مصر.. وبيراميدز ينافس الكبار
الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق
«شمشون ودليلة» في انتظارك.. أحمد العوضي يُحقق أمنية طفلة مُحاربة للسرطان: «أوامر يا ليلى»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار جنوب سيناء: ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة.. ومدير الرعاية يُشدّد علي الانضباط والجودة براس سدر

زيارة مستشفى راس سدار
زيارة مستشفى راس سدار
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث والفعاليات أهمها شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بطور سيناء ودعوات لدعم جنوب سيناء. 

كما شدّد الدكتور أيمن رخا مدير فرع القناة وسيناء للرعاية الصحية على تحقيق الانضباط والجودة بمستشفى رأس سدر. 

وإليكم تفاصيل الأخبار 

​يعاني أهالي جنوب سيناء من الارتفاع المستمر والمقلق لأسعار الخضراوات والفاكهة، التي تتجاوز بكثير مثيلاتها في المحافظات الأخرى. ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من الفاكهة إلى 50 جنيهاً كحد أدنى، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأسعار أكثر بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

 الأمر بات مُقلقاً للغاية؛ إذ يبدأ أقل سعر لكيلوغرام الفاكهة من 40 جنيهاً ويلامس سقف الـ 100 جنيه للكيلو، بينما لا يقل سعر كيلوغرام الخضار عن 30 جنيهاً، لتسجل الكوسة والبامية نحو 60 جنيهاً، والطماطم والفلفل 25 جنيهاً للكيلو.

​هذا العبء الذي يثقل كاهل المواطنين يأتي بالتوازي مع إرهاق ومحاصرة مزارعي جنوب سيناء الذين يواجهون تحديات متراكمة دفعتهم لتقليص مساحات زراعة المحاصيل، وخاصة الخضراوات والفاكهة، التي كانت الملجأ الوحيد للمواطنين للحصول على منتجات طازجة وبأسعار معقولة. فالمزارعون يعانون من تحرير محاضر لآبار المياه من قِبَل الموارد المائية، وارتفاع مستمر في فواتير الكهرباء وتكاليف العمالة الزراعية، بالإضافة إلى التشديد على إدخال العمالة عبر النفق. والأدهى من ذلك كله، أنه لم يتم تقنين أوضاعهم حتى الآن، كما أشار أبو يونس مطير إلى أن ارتفاع نولون النقل يمثل سبباً إضافياً في تفاقم أسعار الخضراوات والفاكهة.

​لذلك، يرتفع صوت الأهالي مطالبين  المسؤولين بسرعة التحرك لدعم مزارعي جنوب سيناء، وخاصة في طور سيناء؛ فـ "الأمن الغذائي للمواطن هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي". ومن هذا المنطلق، يجب منح المزارعين حوافز تشجيعية والمساهمة الفعّالة في إيجاد حلول عاجلة وملموسة لتلك التحديات.

​وفي تعليق على الأزمة، أكد المهندس عبد الفتاح الأعصر، وهو أحد سكان جنوب سيناء، على ضرورة دعم المزارعين بشكل كبير في توفير الأسمدة وتسهيل دخول العمالة الزراعية، مشيراً إلى أن توفير المنتجات الزراعية هو بالفعل أمن قومي. كما أضاف رضا نوارة من سكان جنوب سيناء  أنه لا بد من إيجاد حلول جذرية لصالح المزارعين بجنوب سيناء. 

واقترح "مطير" دعم المزارعين من خلال تخفيض أسعار الأسمدة والبذور والمبيدات، وتخفيض تكلفة النقل، وتوفير مصادر مياه مستدامة عبر التوسع في حفر الآبار، علاوة على تشجيع وتدريب الشباب على الزراعة لضمان استدامة الإنتاج.

​وعقد الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اجتماعًا دوريًا صباح اليوم داخل مستشفى رأس سدر. حضر الاجتماع الدكتور هاني العزبي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع ومدير المستشفى، ومديرو الأقسام الطبية.

​استعرض رئيس الإقليم مؤشرات الأداء داخل المستشفى وناقش تقارير التشغيل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وشدد رخا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى في جميع الأقسام، موجهًا بضرورة مواصلة الجهود لضمان انتظام العمل داخل منشآت الفرع وتقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

​كما تم الوقوف خلال الاجتماع على ما تم تنفيذه من خطط لتحقيق التكامل في الأداء، واستعراض نسب الإنجاز في البرامج التدريبية للعاملين، ومعدلات الأداء في العيادات الخارجية والطوارئ والمعامل.

​وفي الختام، أكد رئيس الإقليم أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الانضباط، وتكثيف الجهود لتحسين تجربة المنتفعين وتحقيق رضاهم.

جنوب سيناء الرعاية الصحية طور سيناء رأس سدر اجتماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

الفنان عمر محمد رياض

عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 18 أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الجارديان | توقعات أن تقود مصر قوة الاستقرار الدولية بغزة

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يعززان التعاون في الأمن السيبراني

صدى البلد

الطاقة الذرية : بدء إصلاحات بمحطة زابوريجيا النووية وسط تهدئة ميدانية

بالصور

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد