توجيهات من مدير تعليم الوادي الجديد لمديري الإدارات لضبط العملية التعليمية

أكد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الجاهزية لبدء مجموعات الدعم لطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى المرحلة الإعدادية هذا العام، موجهًا بمواصلة تنفيذ برنامج تنمية مهارات القراءة .

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بحضور الدكتور إبراهيم القناوي وكيل المديرية، وأسامة عز الدين مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية، وإدارات العلاقات العامة، الأمن، الإحصاء؛ بتكثيف المتابعات الميدانية للمدارس والتأكد من دهان وتجميل جميع الفصول .

استهل وكيل تعليم الوادي الجديد، اللقاء بتقديم الشكر والتقدير للحضور لما لمسه من التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لعملية تعليمية منضبطة على أرض المحافظة.

وناقش الدكتور سامى عدد من الموضوعات الهامة والتي من شأنها تقديم أفضل الخدمات لطلاب والعمل على جودة التعليم والتعلم على أرض المحافظة ومنها:



- تسليم الكتب الدراسية للطلاب بنسبة ١٠٠%.



- الوقوف على آخر المستجدات بشأن مبادرة زراعة النخيل واستغلال المساحات فى جميع المدارس وكذا الأشجار المثمرة.



- رفع الوعى لدى الطلاب بالحفاظ على البيئة المدرسية والفصول والحوائط بعد اعادة الدهان والتزيين للظهور بالمظهر اللائق والمشرف على الدوام.



- الوقوف على احتياجات المدارس من مقاعد وأثاث داخل الفصول واستبدال المقاعد المتهالكة.



-التدوير العادل لمعلمات رياض الأطفال بالمناطق النائية مترامية الأطراف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.



- سد العجز في جميع الإدارات التعليمية وخاصة الأماكن النائية مترامية الأطراف من خلال العمل بالحصة بعد أخذ الإجراءات الأمنية اللازمة.



- رفع الوعى التثقيفي لدى طلاب الصف الأول الثانوي بأهمية منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي.



- مواصلة تنفيذ البرنامج العلاجى لصقل وتنمية مهارات الطلاب بالقراءة والكتابة. دعم طلاب المحافظة وخاصة الصفوف الأولى وخاصة الصف الأول الإبتدائي.

- العمل بالأجر والحصة لسد العجز في مادة الدين المسيحي وحال عدم توافر مؤهلات عليا بالمناطق النائية فقط، يتم الاستعانة بالمؤهلات متوسطة، بالتنسيق مع توجيه مادة الدين المسيحي، وإعطاء الصلاحية للتدريس، وإذا تعذّر الأمر في ذلك اللجوء للكنيسة بالإدارة التعليمية لتوفير رجل دين لتدريس مادة الدين المسيحي وتنسيق العمل .



- متابعة انضباط الطلاب، والحضور الإلزامي، والتقييمات اليومية والأسبوعية وتكون معبرة عن أداء الطلاب الفعلى.



- تطبيق لائحة الانضباط المدرسى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال فصل الطلاب المتجاوزين لنسب الغياب وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي.

التأكيد على الدور المحورى للإشراف اليومي أثناء اليوم الدراسي، وضرورة توزيع المهام والأدوار لعملية تعليمية منضبطة.