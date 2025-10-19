قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور زاهي حواس ونور خطاب.. حماقي يتألق بأضخم حفل في القاهرة الجديدة| صور
الخارجية: مخرجات منتدى أسوان سوف تأخذ طريقها للتنفيذ العملي من خلال القاهرة لتسوية النزاعات
بدر عبد العاطي: مبادرة «السويس والبحر الأحمر» لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم
عقوبات بالجملة في انتظار المتورطين في إزعاج السياح وفقا للقانون
3 مواجهات قوية تجهز سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري
أشرف العربي: الذكاء الاصطناعي يمثل محور الاهتمام للمؤسسات الدولية
الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا
الرئيس السيسي: نشهد عجزا وإخفاقا من المجتمع الدولي في مواجهة أزمات إنسانية كبرى
إبراهيم عبد الجواد: بيراميدز بيثبت إنه داخل ينافس على كل البطولات وبقوة
3 استثناءات من التصالح في مخالفات البناء.. أبرزها التعدي على أملاك الدولة
المالية والاستثمار: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتيسير التصدير
وزير الخارجية: مصر أكثر دول العالم تضررا من حالة عدم الاستقرار بالبحر الأحمر وخليج عدن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توجيهات من مدير تعليم الوادي الجديد لمديري الإدارات لضبط العملية التعليمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أكد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الجاهزية لبدء  مجموعات الدعم لطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى المرحلة الإعدادية هذا العام، موجهًا بمواصلة تنفيذ برنامج تنمية مهارات القراءة .

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بحضور الدكتور  إبراهيم القناوي وكيل المديرية، وأسامة عز الدين مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية، وإدارات العلاقات العامة، الأمن، الإحصاء؛ بتكثيف المتابعات الميدانية للمدارس والتأكد من دهان  وتجميل جميع الفصول .

استهل وكيل تعليم الوادي الجديد، اللقاء بتقديم الشكر والتقدير للحضور لما لمسه من التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لعملية تعليمية منضبطة على أرض المحافظة.

 وناقش الدكتور سامى عدد من الموضوعات الهامة والتي من شأنها تقديم أفضل الخدمات لطلاب  والعمل على جودة التعليم والتعلم على أرض المحافظة ومنها: 


-  تسليم الكتب الدراسية للطلاب بنسبة ١٠٠%.


- الوقوف على آخر المستجدات بشأن مبادرة زراعة النخيل واستغلال المساحات  فى جميع المدارس  وكذا الأشجار المثمرة.


-  رفع الوعى لدى الطلاب بالحفاظ على البيئة المدرسية  والفصول والحوائط بعد اعادة الدهان والتزيين للظهور بالمظهر اللائق والمشرف على الدوام.

 
- الوقوف على احتياجات المدارس من مقاعد وأثاث داخل الفصول واستبدال المقاعد المتهالكة.


 -التدوير العادل لمعلمات رياض الأطفال بالمناطق النائية مترامية الأطراف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

 
-  سد العجز في جميع الإدارات التعليمية وخاصة الأماكن النائية مترامية الأطراف من خلال العمل بالحصة  بعد أخذ الإجراءات الأمنية اللازمة.


 - رفع الوعى التثقيفي لدى طلاب الصف الأول الثانوي بأهمية منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي.


- مواصلة تنفيذ البرنامج العلاجى لصقل وتنمية مهارات الطلاب بالقراءة والكتابة.  دعم طلاب المحافظة وخاصة  الصفوف الأولى وخاصة الصف الأول الإبتدائي. 

- العمل بالأجر والحصة لسد العجز في مادة الدين المسيحي وحال عدم توافر مؤهلات عليا بالمناطق النائية فقط، يتم الاستعانة  بالمؤهلات متوسطة، بالتنسيق مع  توجيه مادة الدين المسيحي، وإعطاء الصلاحية للتدريس، وإذا تعذّر الأمر في ذلك اللجوء للكنيسة بالإدارة التعليمية لتوفير رجل دين لتدريس مادة الدين المسيحي وتنسيق العمل . 


 - متابعة انضباط  الطلاب، والحضور الإلزامي، والتقييمات اليومية والأسبوعية وتكون معبرة عن أداء الطلاب الفعلى.


-  تطبيق لائحة الانضباط المدرسى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال فصل الطلاب المتجاوزين لنسب الغياب وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي. 
 التأكيد على الدور المحورى للإشراف اليومي أثناء اليوم الدراسي، وضرورة توزيع المهام والأدوار لعملية تعليمية منضبطة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

محمود بنتايج

خالد الغندور يكشف حقيقة رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك أمام ديكيداها

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: تحية لكل المصريين في الخارج حولوا 36 مليار دولار لبلدهم

ترشيحاتنا

رينو كادرجان موديل 2018

اركب رينو كادرجان كروس أوفر بـ 750 ألف جنيه

Pixel

تحديث أكتوبر يُصلح مشاكل Pixel .. ويستثني سلسلة واحدة

ريدمي K90

هاتف ريدمي K90 برو ماكس.. أداء فخم وسعر مفاجئ في الفئة المتوسطة

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد