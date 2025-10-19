قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسجلا أعلى مستوى تاريخي.. الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
وليد صلاح الدين: الفوز علي ايجل نوار خطوة نحو لقب دوري أبطال أفريقيا
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري
«رجال يد الأهلي» يواجه «فاب» الكاميروني بنصف نهائي بطولة إفريقيا
نتنياهو يعقد جلسة أمنية لبحث الردّ على انتهاك وقف إطلاق النار في غزة
الهلال الأحمر يُطلق القافلة الـ53 حاملة 8500 طن مساعدات للفلسطينيين

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 53،  والتي تحمل مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة. 

انطلقت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 53، حاملة  نحو 8500 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت نحو 3500 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 2300 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من 2500 طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

