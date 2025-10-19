قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صندوق النقد: توقعات بنمو اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.1 % في 2025
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن
فن وثقافة

وزير الثقافة يكلف المخرج هشام عطوة برئاسة قطاع المسرح

هشام عطوة
هشام عطوة
جمال الشرقاوي

كلّف الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، المخرج والفنان هشام عطوة، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح، برئاسة قطاع المسرح، خلفًا للمخرج الكبير خالد جلال، الذي غادر المنصب عقب اختياره عضوًا بمجلس الشيوخ المصري.

وخلال لقائه به، وجّه وزير الثقافة عطوة بالعمل على استكمال الموسم المسرحي المتميز، والإعداد لعدد من العروض الفنية الجديدة، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، بما يضمن تحقيق أقصى درجات التنسيق في تنفيذ البرامج والأنشطة الفنية والثقافية على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الثقافة أن قطاع المسرح يمثل أحد أهم ركائز العمل الثقافي في مصر، لما له من دور تنويري وتوعوي كبير يسهم في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.

من جانبه، أعرب المخرج هشام عطوة عن شكره وتقديره لوزير الثقافة على ثقته، مؤكدًا أنه سيبذل أقصى جهده لاستكمال مسيرة قطاع المسرح، والعمل على تطوير الأداء بما يتواكب مع توجهات الدولة في بناء الإنسان المصري.

ويُعد المخرج هشام عطوة من أبرز المخرجين المسرحيين في مصر، ويمتلك خبرة طويلة في العمل الثقافي، تولّى خلالها عدة مناصب قيادية، من بينها رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما شغل منصب نائب رئيس الهيئة لسنوات، وأسهم في إطلاق العديد من المبادرات الثقافية والتنموية في مختلف المحافظات.
كما تولّى مناصب رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، ومدير مركز الهناجر للفنون، وأدار عددًا من المسارح المهمة مثل الطليعة، الشباب، والسلام.
وقدّم عطوة عددًا من العروض المسرحية المتميزة التي شاركت في مهرجانات محلية ودولية، ونال عنها عدة جوائز تقديرًا لإبداعه وإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الفنان هشام عطوة للبيت الفني للمسرح للمخرج الكبير خالد جلال قطاع المسرح

