وزير الثقافة يكلف المخرج هشام عطوة برئاسة قطاع المسرح

كلّف الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، المخرج والفنان هشام عطوة، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح، برئاسة قطاع المسرح، خلفًا للمخرج الكبير خالد جلال، الذي غادر المنصب عقب اختياره عضوًا بمجلس الشيوخ المصري.

وخلال لقائه به، وجّه وزير الثقافة عطوة بالعمل على استكمال الموسم المسرحي المتميز، والإعداد لعدد من العروض الفنية الجديدة، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، بما يضمن تحقيق أقصى درجات التنسيق في تنفيذ البرامج والأنشطة الفنية والثقافية على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الثقافة أن قطاع المسرح يمثل أحد أهم ركائز العمل الثقافي في مصر، لما له من دور تنويري وتوعوي كبير يسهم في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.

من جانبه، أعرب المخرج هشام عطوة عن شكره وتقديره لوزير الثقافة على ثقته، مؤكدًا أنه سيبذل أقصى جهده لاستكمال مسيرة قطاع المسرح، والعمل على تطوير الأداء بما يتواكب مع توجهات الدولة في بناء الإنسان المصري.

ويُعد المخرج هشام عطوة من أبرز المخرجين المسرحيين في مصر، ويمتلك خبرة طويلة في العمل الثقافي، تولّى خلالها عدة مناصب قيادية، من بينها رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما شغل منصب نائب رئيس الهيئة لسنوات، وأسهم في إطلاق العديد من المبادرات الثقافية والتنموية في مختلف المحافظات.

كما تولّى مناصب رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، ومدير مركز الهناجر للفنون، وأدار عددًا من المسارح المهمة مثل الطليعة، الشباب، والسلام.

وقدّم عطوة عددًا من العروض المسرحية المتميزة التي شاركت في مهرجانات محلية ودولية، ونال عنها عدة جوائز تقديرًا لإبداعه وإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية.